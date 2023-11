Los artículos por menos de 50 que arrasaran este Black Friday

Llega uno de los fines de semana más esperados por los amantes de las compras: el Black Friday. Una oportunidad inigualable para hacerse con ofertas irrepetibles. Este año comienza el viernes 24 de noviembre y termina el domingo 26. Una vez más, la búsqueda de artículos a precios irresistibles se convierte en una clara misión. Dentro del laberinto que supone dar con las mayores promociones y rebajas, se encuentran productos por menos de 50 euros que apuntan a convertirse en los más vendidos estos días.

La emoción de encontrar esos artículos con descuentos tentadores despierta la ilusión de renovar el hogar, el armario o simplemente explorar nuevas tecnologías. El gran imperio de Inditex, cada año se convierte en una de las tiendas que más promociones lanza. Miles de marcas se tiñen de negro estos tres días, desde joyas que podrás lucir en noche vieja, hasta gadgets de tecnología que no querrás dejar escapar. Es por ello que en LOOK hemos querido hacer una selección de aquellos productos que puedes añadir a tu lista de deseos para prepararte para este fin de semana.

Vestido midi de terciopelo de Zara

Vestido Zara / Zara

Con motivo de la navidad, dan comienzo las comidas de empresas, reencuentros familiares y múltiples de eventos que demandan un estilismo acorde a la ocasión. Esta temporada, los vestidos de terciopelo se han convertido en un must have en el armario de cualquier fashionista. En esta ocasión, Zara propone un diseño de largo midi, cuello fluido, sin mangas y con detalles en los hombros. Cuesta 25,95 euros y está disponible desde la talla XS, hasta la XL.

Las sandalias Dulceida pillow

Sandalias Krack / Krack

Una de las joyas de la colección que ha lanzado la firma de zapatos Krack junto a la influencer Dulceida son estas sandalias espiral. Es el complemento perfecto para elevar un estilismo estas fiestas navideñas y que además serán perfectas también. Están disponibles en tres colores: verde lima, negro y plata. Cuestan 49,95 euros.

Vestido midi con lentejuelas y flecos de Zara

Vestido Zara lentejuelas / Zara

Hay una prenda que va a arrasar en estas rebajas y esa es aquella fabricada en tejido metalizado. Por menos de cincuenta euros, se encuentra en Zara este vestido de cuello redondo y manga sisa con hombrera, confeccionado con cientos de lentejuelas. Los flecos de su bajo resaltan aún más la pieza, solo apta para aquellas que no quieran pasar desapercibida. Cuesta 49,95 y está disponible en cuatro tallas: XS, S, M y L.

Pack de Glowfilter para combatir la cara grasa de la cara

Las cremas glow filter / Glow Filter

Glow Filter es una de las marcas líderes de productos beauty. Este pack está compuesto por una mascarilla facial que en 10 minutos consigue limpiar en profundidad, minimizar visiblemente los poros y además, seborregula la piel minimizando los brillos. También contiene una crema hidratante que disminuye la producción de sebo y suaviza las imperfecciones. Por último, incluye una brocha para aplicar la mascarilla facial. Cuesta 49,00 euros.

Mocasines negros de Mustang

Mocasines Mustang / Mustang

Una tendencia amada por muchas fashionistas, pero también muy odiada por gran parte de ellas: los mocasines. Cada año emergen con fuerza como hit en el mundo del calzado, convirtiéndose en los compañeros ideales de los atuendos más urbanos. Este diseño de color negro con aplique negro metálico en la parte del empeine, tiene un precio de 49,95 euros.

Jersey de punto tacto suave de Stradivarius

Jersey Stradivarius / Stradivarius

Una de las grandes tradiciones de nuestro país es aprovechar las promociones para renovar los básicos que nutren los fondos de armario. Un must have que está presente en el ropero de cualquier amante de la moda es un jersey de cuello vuelto, una prenda que protege del frío y que además se puede combinar de mil formas. En Stradivarius tienen muchos diseños, pero este es tan cómodo y tan suave que es complicado no querer llevarlo durante todo el día. Cuesta 25,99 euros y los hay de diferentes colores: celeste, gris, blanco y negro.

Bolso negro de MVM

Bolso negro MVM / MVM

Retomando los básicos de fondo de armario, un bolso negro es otro de ellos. Una pieza versátil y atemporal que no entiende de temporadas. Este de la firma Mod Wave Movement cuesta 45,00 euros.

Camiseta Varsity V Mini de VANS

Camiseta Vans / Vans

Aunque en los próximos meses es habitual que los jerséis se conviertan en la pieza clave de cualquier estilismo, nunca se sabe qué puede pasar. Por ello, es conveniente llevar una camiseta ‘mona’ debajo de esta prenda de lana, para estar preparada para cualquier ocasión. Este diseño de VANS presenta un cuello redondo, con un print de rayas ideal para lucir en invierno, pero también en verano. Cuesta 35,00 euros.

Sombrero Byron de Fjällräven

Gorro Fjällräven azul / Fjällräven

Dejando a un lado el gorro de papá noel, la firma Fjällräven especializada en la fabricación de ropa para protegerse del frío, tiene el gorro ideal que se puede añadir a cualquier outfit. Un diseño fabricado en lana, con un doblado inferior y que en la propia página confirman que dura toda la vida. Cuesta 49,95 euros.