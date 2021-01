Armario cápsula: las prendas atemporales de más éxito

Un armario cápsula, aunque suene futurista, no hace referencia a la forma en tendencia de ese mueble que se dedica a custodiar todas las prendas que te han ayudado a consolidar ese estilo de vestir tan personal que has conseguido crear, así que olvida cualquier mueble de puntas redondeadas que se te haya podido pasar por la cabeza.

Este concepto, no describe otra cosa que el fondo de armario ideal, ese en el que puedes confiar para multitud de ocasiones ya que todas sus prendas combinan entre si y que por separado, estas le darán a cualquier look el equilibrio perfecto.

¿No sabes cuales son estas prendas imprescindibles? Pues sigue leyendo ¡porque te desvelamos algunas de las más importantes! Si estás pensando hacer una inversión en ropa, no lo dudes y apuesta por alguno de estos ítems ¡si es que todavía te falta alguno!

Una camisa blanca

No hay otra prenda igual así que escoge una de calidad, que pueda durarte mucho tiempo y que no sea demasiado difícil de planchar (o le cogerás muchísima manía). Debe ser la pieza en la que confíes siempre y que sea ponértela y sentirte segura.

Solo el hecho de llevarla elevará tu look a una categoría más formal aunque lleves deportivas, seguro que te favorece (sobre todo en verano) y si escoges una con un cuello bonito o algún detalle como bolsillos o unos botones bonitos, conseguirás ver en ella tu mejor aliada para mil y una situaciones, desde la más formal a la que habitualmente te supondría un rompecabezas escoger qué ponerte.

Una gabardina beige

Aunque este año pasado se haya puesto muy de moda, una gabardina beige es un clásico de toda la vida ideal para las estaciones de entretiempo: su color conseguirá dar un poco de luminosidad a cualquier outfit que lleves y si el tejido se ve de calidad conseguirás un look elegante pero todoterreno; seguro que tendrás que recordarte a ti misma dejar de llevarla cada día porque será tan cómoda y sencilla de conjuntar ¡que en nada te acostumbrarás a ella!

Un shopper negro o marrón

Aunque los bolsos sean tu pasión y te guste tener uno para cada ocasión, incluso de distintos colores que te permitan combinar cada bolso con otro de los complementos que lleves ese día (un pañuelo, tus pendientes, un cinturón o un detalle especial en tu camiseta), tener un bolso básico que combine con todo y que sea amplio por dentro es una necesidad.

En esos días en los que sales de casa durante muchas horas, pueden pasar miles de cosas y llevar un bolso espacioso seguro que te facilita la vida sea cual sea la situación. Además ¡los hay muy bonitos!

Unos stiletto

Aunque seas más de bamba que de taconazos, siempre es recomendable tener unos en el armario porque ¡seguro que aparecerán miles de ocasiones en los que agradecerás tenerlos!

No hace falta que su altura sea indecente, lo mejor es escoger unos con los que te sientas cómoda para poder apostar por ellos en una cena especial: sabes que no tendrás que andar demasiado pero estarás ideal y tus piernas se verán increíbles tanto si llevas falda, como vestido e incluso si te has puesto un mono o un pantalón de vestir.

Una americana en un color neutro

Azul marino, gris oscuro e incluso negra, por supuesto, la americana perfecta tiene el interesante el poder de conseguir que un look hecho a partir de unos tejanos y una camiseta blanca tome un rumbo distinto y de lo más chic ¡aun que esa combinación te resulte completamente casual!

¿Conocerás a alguien y quieres que parezca que eres elegante por naturaleza? ¿Es un día en el que prevés que pasarás frío en algunas horas y calor en otras? La americana (incluso si la escoges un poco fina) será tu mejor aliada ¡y nunca tendrás demasiadas!

Unos tejanos rectos

Lo mejor será que -por lo menos- un par de toda tu colección de tejanos, sea atemporal y perfecto para tu tipo de figura; la clave es evitar caer en las tendencias para elaborar tu fondo de armario de manera que puedas conseguir una colección de prendas que nunca pasen de moda.

Por ello, en cuestión de pantalones vaqueros, el consejo reside en evitar rotos, pitillos demasiado acusados, estilos desgastados o bajos originales como la pata de elefante o el bajo desgastado. Evita también tiros demasiado altos o muy bajos ¡pues se trata de tener un pantalón sencillo pero que te siente genial!

Escoge tu talla ideal (no debe apretarte ni ir un poco holgado) y un tono un poco oscuro de azul pues será un acierto seguro.

Hay más prendas que forman parte de tu armario cápsula: un vestido negro básico, una camiseta de un color (que el que sea), una cazadora Denim, y unos leggings, pero la cosa se puede ampliar según tu gusto y preferencias.