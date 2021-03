Anota los básicos de Pimkie para esta primavera

Si todavía no te has pasado por la tienda o por la web de Pimkie para renovar tu armario de cara a la nueva temporada, todavía no estás preparada ni para hacer el cambio de hora ¡ni para ponerte en modo primavera! Anota ya los básicos de Pimkie para esta primavera.

Así que te aconsejamos que te acerques lo antes que puedas a ver la nueva colección porque seguro que últimas incorporaciones de la marca ¡te inspiran para crear los mejores looks que llevarás esta primavera! ¿Todavía no estás al día de cuáles son las tendencias que más triunfarán en los próximos meses?

Los bolsos ¡mejor pequeños y cercanos!

Al parecer los bolsos tipo baguette serán la estrella de la temporada en cuanto a complementos, pero no te imagines los modelos clásicos y antiguos, porque lo que la marca nos ofrece esta primavera ¡son diseños de lo más modernos!

Por ejemplo, nos han chivado que hay un modelo en concreto con un estampado de zebra ¡que ya está triunfando entre las clientas más fieles!

Y es que ciertamente la tendencia baguette es de lo más accesible porque, incluso las amantes de los bolso sencillos y versátiles (como es el caso de este modelo en negro) ¡podrán hacerse con su complemento ideal!

En los pies ¡mules y plataformas!

Cómo ves, hay tendencias para todos los gustos y es que tanto si eres una fanática de las alturas como si prefieres mantener los pies en la tierra (aunque con mucho estilo), seguro que entre los diseños que encontrarás tanto en la tienda física como en la web, logras identificar el que será ¡tu calzado favorito de la temporada!

Las mules las tienes tanto con tacón como con la suela plana (pero con la estructura en trenza que tanto hemos visto en redes y en los looks más top de street style) y las plataformas las encontrarás tanto en las sandalias más favorecedoras ¡como en las sneakers más cómodas!

¡Apuesta por el color de la temporada!

Sin duda esta primavera las tonalidades lavanda, que irremediablemente nos hacen pensar en esos prados soleados y llenos de flores tan característicos de esta estación, serán las que más triunfen.

Y para que puedas introducirlas en tu armario de la forma que más se adapte a tu personalidad, los básicos de Pimkie nos proponen multitud de prendas que van desde camisetas cropped cruzadas, hasta chaquetas de terciopelo (con faldas a juego), pasando por americanas de pata de gallo.

Y también caeremos en la tendencia del tie-dye con una sudadera preciosa que mezcla este color con algunos toques blancos, convirtiendo esta prenda ¡en una de nuestras favoritas!