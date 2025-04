Anne Igartiburu sabe cuál es la crema solar ideal para la cara: ligera, hidratante y disimula las manchas

La presentadora va cumpliendo años y mantiene una buena piel gracias a su cuidad. Tenemos la crema solar ideal para la cara y que usa Anne Igartiburu, embajadora de Bella Aurora, una marca que cuenta con diferentes productos, entre los que destaca esta crema solar ligera e hidratante. Es la que gusta a cantidad de mujeres por su textura y porque también disimula las manchas.

Según Bella Aurora, es un protector solar fluido SPF50+ formulado para piel normal o con tendencia a seca. Proporciona una alta protección frente a las radiaciones solares UVA, UVB, luz visible (HEV) e infrarrojos (IR). Su fórmula innovadora protege eficazmente contra los rayos solares y luz azul, previniendo el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas. Protege tu piel del sol mientras cuidas su equilibrio y luminosidad. ¡Incorpora este imprescindible a tu rutina de cuidado facial!

Así es la crema solar ideal para la cara

La lleva Anne Igartiburu y muchas más mujeres, de todas las edades, pero también de 50 años porque reduce y previene las manchas que suelen aparecer con el sol y el paso del tiempo. veamos la cantidad de características que tiene esta crema.

Reduce manchas cutáneas

Reduce las manchas cutáneas y evita la aparición de nuevas. Su formulación incluye activos despigmentantes que tratan las manchas existentes, reduciéndolas visiblemente y evitando la aparición de nuevas.

Alta protección solar

Calma la piel durante la exposición solar y reduce la inflamación. Máxima protección celular frente los radicales libres que favorecen el fotoenvejecimiento.

El fluido solar anti-manchas SPF50 te proporciona la máxima protección gracias a su fórmula mejorada con filtros solares de amplio espectro UVA, UVB e IR que garantizan la máxima protección frente a la exposición solar.

Con ingredientes hidratantes, calmantes y antioxidantes que protegen la piel contra el foto-envejecimiento. Para pieles mixtas o grasas, en especial personas que están en un tratamiento anti-manchas.

Cómo aplicar la crema solar ideal

Aplicar después del tratamiento o crema habitual diariamente por la mañana. También se puede utilizar como crema hidratante de prevención en manchas con elevado factor de protección. Tiene una textura ligera y fluida que se funde con la piel para una perfecta aplicación diaria y ofrece un acabado mate y transparente.

Total eficacia

Marca cosmética 100% especializada en anti-manchas blancas y oscuras, cremas antiedad, despigmentantes y productos para pigmentar la piel en caso de hipopigmentación.

Todos los productos de Bella Aurora se han testado dermatológica y oftalmológicamente y han demostrado su eficacia bajo estudio multi-étnico.

Testado bajo control dermatológico.

Color: tono blanco sutil.

Textura: fluida con acabado mate.

Perfume: fragancia con notas florales y afrutadas como la mandarina y pomelo, que se mezclan con aromas dulces como la grosella.

Qué ingredientes lleva

Extracto de Gayuba y Mitracarpa

Actúa como despigmentante, ayudando a eliminar las manchas y previniendo de las futuras.

Betaína

Acción hidratante, prebiótica y activa los receptores de la vitamina D.

Thermus thermophillus ferment

Protege frente la radiación infrarroja y consigue un efecto calmante y antioxidante sobre la piel.

Comentarios positivos en Amazon

Los clientes están satisfechos con la crema solar. Destacan que no deja sensación grasosa en la piel, lo que permite aplicar el maquillaje sin dejar rastros. La describen como ligera, absorbida rápidamente y con una textura suave, que proporciona una sensación agradable al rostro. Además, mencionan que es la mejor marca para proteger contra las manchas.

«He estado usando el protector solar Bella Aurora SPF 50+ Facial Anti-Manchas para piel normal y seca desde hace dos años, y debo decir que es la mejor opción que he encontrado. Tengo la piel seca y esta crema me viene súper bien. Desde que la probé, no uso otra».

«Es una crema que se aplica muy bien en la cara, y te protege del sol perfecto, Yo tengo algunas manchas por el sol y esta crema me va muy bien y ayuda a prevenir manchas y a suavizar las que tienes, deja la piel bonita y protegida».

«Me gusta que tiene protección de amplio espectro, pero me preocupa que la versión para pieles grasas es 50 mientras que la de pieles secas es 50+, no entiendo por qué, me gustaría que fueran las dos 50+. Punto a favor: se absorbe muy rápido y no deja para nada la cara pringosa».

Cuál es el precio de la crema solar

Tiene un precio de 18 euros aproximadamente, ahora bien si la compras en Amazon entonces tiene un precio de 13 euros, porque hay descuento y puedes así beneficiarte de ello.

La marca de siempre