Dos años del estreno de la sortija más especial de la Reina Letizia

A pesar de que tiene a su disposición piezas de gran envergadura y de importante valor histórico, la Reina Letizia no tiene un especial interés por las joyas. En actos de relevancia sí que la vemos con tiaras, collares, pulseras o pendientes de gran tamaño y valor, pero en su día a día suele preferir joyas más discretas y ponibles. Sin embargo, sea cual sea la ocasión, hay una pieza que siempre la acompaña: su anillo de oro de Coreterno.

La esposa del Rey Felipe estrenó esta sortija durante la celebración de la Pascua Militar de hace dos años, aunque no se sabe si estaba guardada en su joyero desde antes. Fue el 6 de enero de 2023 cuando la lució por primera vez en público y, desde entonces, nunca se ha separado de ella. La ha llevado en actos oficiales del día a día, en cenas de gala en España y fuera, e incluso en las fotografías que Annie Leibovitz hizo para la colección del Banco de España.

La Reina Letizia con su sortija de Coreterno. (Foto: Gtres).

El anillo pertenece a la firma de joyería italiana Coreterno y tiene forma de alianza, con dos citas grabadas tanto en el interior como en el exterior: Amor che tutto move (‘El amor todo lo mueve’) y As long as I’m existing you will be loved (‘Mientras exista serás amada’). Desde que lo estrenara, ha sido su joya fetiche, de la que no se separa. Sin embargo, no ha sido la única sortija inseparable de la Reina.

Las otras sortijas de la Reina Letizia

Antes de estrenar el anillo de Coreterno doña Letizia también ha llevado durante un tiempo otras sortijas que se han convertido en sus amuletos. Estamos hablando del anillo de Karen Hallam y de la sortija verde que la acompañó varios meses. También hay que destacar su anillo de pedida y otra sortija de diamantes de Bulgari que llevan tiempo guardadas en su estuche.

La Reina Letizia con su sortija de Karen Hallam. (Foto: Gtres).

La Reina Letizia estrenó el misterioso anillo verde en un acto oficial en 2017. La pieza, muy similar a una serie de sortijas de Fabergé, estuvo en manos de la esposa del Rey Felipe VI durante varios meses, hasta que decidió guardarla. Nunca más la ha vuelto a llevar.

La Reina Letizia con su sortija verde. (Foto: Gtres).

En cuanto a la sortija de Karen Hallam, fue una de sus piezas preferidas hasta que la cambió por la de Coreterno. Se dijo que había sido un regalo de sus hijas, pero lo cierto es que la periodista Mariángel Alcázar desveló que no había sido así, sino un regalo del Rey Felipe VI por una fecha especial para ambos. La estrenó en abril de 2019 y la estuvo llevando hasta que tomó el relevo la de Coreterno. Este portal pudo hablar en exclusiva con la diseñadora, que nos contó que no sabía que la pieza formaba parte del joyero de la Reina, por lo que fue una grata sorpresa para ella.