El anillo de Pandora a precio de outlet: con piedras rojas y plata de primera ley

Dicen que una joya es para siempre, y con el anillo de Pandora a precio de outlet vas a poder triunfar durante tiempo. tienes una pieza para años con cantidad de características que te encantarán. Está elaborado a base de piedras rojas y en plata de primera ley. Además es una marca de confianza que te ofrece cantidad de piezas siempre delicadas y bellas.

Este año está de rebajas. Ahora lo puedes comprar a un precio más bajo. Y no solo eso, si no que ya son muchas las que lo han escogido y sienta divinamente. Lo tienes para ti, o bien si quieres hacer un regalo a una amiga o a alguien de tu familia. Porque sabes que se lo merece, este anillo es perfecto para esa ocasión especial. Está dentro de la colección Game of Thrones x Pandora, aportando un gran simbolismo a las piezas de joyería.

Así es el anillo de Pandora a precio de outlet

Anillo Dragón Brillante de Juego de Tronos

Practica tu alquimia de estilo con el Anillo Brillante Dragón de Juego de Tronos. Este anillo en plata de primera ley se presenta con un aro ligeramente superpuesto en forma de dragón, con un extremo que simboliza la cabeza de un dragón con dos ojos de cristal sintético.

El otro extremo que representa la cola de un dragón con cuatro cristales rojos sintéticos. Este anillo es perfecto para quienes buscan una joya que muestre su admiración por Juego de Tronos y, al mismo tiempo, aporte muchos brillos y glamour.

Características más que especiales

Colección Game of Thrones x Pandora

Piedra Cristal artificial

Color Rojo

Tipo de producto Anillos

Artículo 192968C01

Metal Plata de primera ley

Material Ninguno

Personaje Dragones

Dimensiones Profundidad: 4,4 mm

Alto: 7,2 mm

Pura artesanía

Este anillo, de igual forma que el resto de joyas de Pandora, se realiza con amor y artesanía. En la marca se esfuerzan para elevar aún más el listón en el diseño y artesanía de nuestras joyas.

Cada joya de Pandora pasa por una media de 25 manos durante todo su proceso de fabricación. En concreto, este modelo está acabado a mano, con al menos 60% de metal reciclado.

En oferta, el precio del anillo de Pandora

Este anillo está ahora de rebajas y por esto lo debes comprar antes de que se agote. Su precio es de 69 euros y ahora está a mitad de precio, así lo compas por 34 euros, no siempre en Pandora podrás hacerlo al 50%.

Otros productos de la colección Juego de Tronos

Anillo Astrolabio Giratorio de Juego de Tronos

Muestra tu fortaleza con el Anillo Astrolabio Giratorio de Juego de Tronos. Este anillo que gira de la colección Juego de Tronos x Pandora se presenta con un recubrimiento en oro de 14k y bandas giratorias con intrincados detalles que recuerdan a un verdadero astrolabio.

Las dos bandas del anillo están conectadas por pasadores, lo que permite que se muevan. Los intrincados detalles le aportan un toque mítico junto con la brillante circonita cúbica. Inspirado en la historia de Poniente, este diseño es perfecto para el/la amante de Juego de Tronos de tu vida.

Charm Colgante Espada Aguja de Juego de Tronos

Muestra tu verdadera lealtad con el Charm Colgante Espada Aguja deJuego de Tronos. Este diseño en dos tonos en plata de primera ley y con un recubrimiento en oro de 14k, se presenta con la forma de la icónica espada Aguja de Arya Stark, que le regala su medio hermano Jon Snow. Incluye elementos decorativos que aportan un toque adicional de misterio y poder.

Este charm colgante de Pandora, un diseño imprescindible para los/as amantes de la Casa Stark, también se ha decorado con la inscripción «NOT TODAY» (Hoy no, en español). Llévalo solo como recordatorio de tu fuerza interior y resiliencia o combínalo con otras joyas favoritas de Juego de Tronos.

Pulsera Pandora Moments Cadena con Tachuelas con Cierre Casa Sigil de Juego de Tronos

Enfréntate a los elementos con la Pulsera Pandora Moments Cadena con Tachuelas con Cierre Casa Sigil de Juego de Tronos. Una cadena en plata de primera se presenta con un cierre con los símbolos clave de Juego de Tronos. Uno de los lados rinde un homenaje a la ascendencia de la familia Stark con un lobo de filigrana y la inscripción «WINTER IS COMING» (Se acerca el invierno).

En el otro lado del cierre se honra la mitología de la familia Targaryen, retratando tres dragones con recubrimiento de oro de 14k y la inscripción «FIRE & BLOOD» (Fuego y sangre). Utiliza esta pulsera de Juego de Tronos para representar tu propio reino.

Esta colección es una de las más enigmáticas de Pandora y que ha tenido un fuerte éxito gracias a la serie y a la belleza en la que están elaboradas sus piezas.