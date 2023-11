Es la americana más buscada para Navidad: está en Mango Outlet y tiene rebaja

Si quieres lucir formal en reuniones laborales y otros encuentros sociales en los que es mejor dejar de lado las prendas llamativas, tienes la americana más buscada para Navidad. Una buena opción para tu armario. Deberías optar por tal alternativa ya sea para completar el traje con un pantalón de vestir o para llevarla con unos jeans. ¿Cuáles son las principales características de esta americana de terciopelo de Mango Outlet y cómo deberías completar un outfit sobrio y sofisticado?

La americana Camille destaca por un tejido de terciopelo, mezcla de seda, con un diseño recto con cuello pico con solapas. A su vez, esas solapas con muescas le dan un toque clásico que acompaña muy bien las mangas largas con puños abotonados. Posee forro interior, un cierre de un botón y un bolsillo decorativo. Pertenece a la colección Fiesta y Ceremonia y entra -no por nada- dentro de las tendencias que son geniales en la moda.

La americana más buscada para Navidad

Esta prenda no existiría sin la colaboración de Mango Outlet con la influencer anglo-francesa Camille Charrière. La firma se ha aliado con esta celebritie para crear un catálogo de productos exclusivos entre los que sobresale este artículo versátil, ideal para los eventos en los que quieras detentar clase y glamour.

La propia marca informa que la americana Camille es fabricada con una mezcla de diversos materiales, lo que la vuelve muy agradable al tacto. Específicamente, tenemos de una composición 82% viscosa y 18% seda de mora, forro 100% poliéster y vivo 51% viscosa y 49% poliéster.

Esta parte superior de traje fue diseñada en Barcelona, al igual que el pantalón que la acompaña en este enlace.

Colores y tallas

El único color en el que se encuentra disponible esta americana es el negro. El tono más fácil de adaptar a looks variados, de día y de noche, casuales o no. Ahora bien, hallarás que cuentas con infinidad de tallas en la web de Mango Outlet. Van de la XXS a la XXL, así que échale un vistazo a su guía personalizada.

¡Aprovecha las rebajas!

Es una buena oportunidad para hacerte con una de las prendas de la colaboración Camille Charrière, ya que el coste inicial de esta prenda era de 199,99 euros. Ha ido bajando de precio, hasta poder comprarla hoy en día por sólo 59,99 euros. Sí, has leído bien. Te estarías ahorrando 140 euros gracias a esta oferta.

Recuerda que este descuento del 70% es por tiempo limitado, así que es mejor que te des prisa si deseas asegurarte tu americana rebajada.

Así que tienes un descuentazo para poder lucirlo durante estas fiestas y en infinidad de ocasiones. Esta chaqueta es superior, pero también los accesorios y muchas otras prendas que puedes comprar en la web de la tienda.

No es el único descuento, lo mejor es que siempre hay ofertas, así que no pierdas el tiempo y mira bien qué puedes comprar para las fiestas navideñas. Pues no debes esperar al Black Friday, ya que hay ofertas durante variedad de meses, eso sí las debes atrapar al vuelo.

Más sobre envíos y devoluciones

Los envíos a domicilio y a puntos ASM tardan de 2 a 7 días laborables, y tienen un coste adicional de 3,95 euros. Nada comparado con lo que te ahorras.

Tienes 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de las modalidades permitidas por Mango Outlet. Ponte en contacto con ellos si no estás satisfecha del todo con la americana o pretendes cambiarla por otra talla. Los encargados de la tienda te dirán cómo proceder según las circunstancias.

Ya puedes adquirir una chaqueta bien cool, básica pero moderna la vez para muchas ocasiones. Es la americana más buscada.