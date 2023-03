Ahora puedes tener la versión que más se acerca a las mejores Adidas gracias a Oysho

Si crees que para practicar deporte tienes que invertir mucho dinero en accesorios, como por ejemplo calzado, te estás equivocando. Déjanos decirte que hay muchas opciones accesibles, entre ellas las mejores Adidas gracias a Oysho.

Es el calzado deportivo U-RUN-STB en Oysho que vamos a analizar. Porque realmente vale la pena al tener un precio de solo 19,99 euros. con ello te llevas estas zapatillas de running con detalles, como una media suela de EVA que proporciona máxima absorción del impacto para una pisada más eficiente o el uso de materiales de alta resistencia para evitar los efectos de la abrasión.

Obtén las mejores Adidas gracias a Oysho

¡Ejercítate sin miedo a las lesiones!

Apto para diferentes superficies, la pieza trasera de TPR de este calzado se encarga de contener el talón por ser una de las más sensibles. Así mejora la estabilidad y reduce el movimiento al que se somete el pie durante la sesión. Mientras tanto, la zona del patín es más ancha para ofrecer un apoyo más firme. El drop ha sido optimizado para favorecer la actividad, y las suelas antideslizantes previenen incidentes.

Pensando en el verano, es importante destacar que su plantilla termoconformada extraíble y lavable es capaz de absorber la humedad. Además, su corte transpirable facilita la eliminación del sudor y mejora la transpiración del pie. Nunca más tendrás callos ni ampollas.

Composición de las zapatillas

Este calzado está compuesto de varios materiales: 70% poliéster y 30% poliuretano termoplástico en el corte, 100% poliéster en el forro, 100% caucho estireno butadieno en la suela y 100% poliéster en la plantilla; por lo que su mantenimiento es diferente para cada uno.

Los cuidados básicos pasan por no lavarlas, no aplicar lejía ni blanqueador, no plancharlas, no limpiarlas en seco ni utilizar la secadora. Tampoco recomiendan sumergirlas en agua porque eso podría afectar algunos de los materiales y estropearlas pasado algún tiempo.

Aprovecha el 60% de descuento

Decíamos al principio que el precio de estas zapatillas es de 19,99 euros, pero eso se debe al descuento actual del 60% de su coste inicial. Originalmente el precio del calzado era de 49,99, lo que tiene más que ver con los acabados del mismo y el precio de estos productos.

En cuanto al envío, las entregas en tiendas de Oysho son gratuitas mientras que tienen un coste mínimo en puntos de entrega y a domicilio. Depende de ti de qué forma quieras recibirlas, y la modalidad la puedes elegir en la web de la firma según prefieras en esta oportunidad.