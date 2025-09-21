Adiós a los remolinos: el truco definitivo para domar tu pelo que se ha hecho viral y vas a agradece

Tener remolinos en el cabello puede convertirse en un verdadero desafío al momento de peinarse. Estas zonas en las que el cabello crece en una dirección diferente pueden alterar completamente la forma deseada del peinado, creando volumen no deseado o dificultando el alisado. Aunque no representan un problema de salud capilar, sí pueden afectar la estética y la comodidad diaria. Los remolinos pueden aparecer en la frente, la coronilla o incluso en la nuca, y su comportamiento varía según el tipo de cabello: liso, ondulado o rizado. Afortunadamente, existen trucos y productos efectivos para domarlos sin dañar la fibra capilar.

Los remolinos no son iguales en todos los cabellos: en los lisos tienden a resaltar más, mientras que en los rizados se camuflan, pero son igual de rebeldes. Según la influencer Desiree Caballero, el primer paso para controlarlos es usar productos de fijación suave, que no dejen residuos ni rigidez excesiva. El que ella recomienda es el gel Big Blowout de Redken, ideal para alisar y dar forma sin apelmazar. Aplica el producto sobre el cabello húmedo, concentrándote en la zona del remolino, y luego seca con secador y cepillo redondo, dirigiendo el flujo de aire en la dirección opuesta al remolino para alisarlo. También puedes usar cremas para peinar o sprays de control ligero. Un buen hábito es cortar el cabello de forma estratégica, con capas que reduzcan el volumen en esa zona. Evitar peinarse en seco o con brusquedad también ayuda. Controlar los remolinos requiere constancia, pero con los productos y técnicas adecuadas, es totalmente posible.

Tipos de remolinos según la zona y tipo de cabello

Varían no solo por donde están, sino también por cómo se comportan según el tipo de cabello:

En la frente: muy visibles, suelen abrir la raya del cabello y dificultar el flequillo.

En la coronilla: generan volumen excesivo o aplastamiento, según el caso.

En la nuca: afectan cortes cortos o recogidos bajos.

Laterales: alteran la simetría del peinado, sobre todo en cabellos cortos o medianos.

Según tipo de cabello

Liso: los remolinos son más notorios y difíciles de disimular.

Ondulado: los remolinos se mezclan con la textura, pero pueden alterar la forma del rizo.

Rizado: suelen camuflarse, pero generan frizz o direcciones no deseadas en el rizo.

Trucos eficaces para controlar los remolinos del cabello

Utiliza productos de fijación suave

Opta por geles o sprays que ofrezcan control sin rigidez. La clave es moldear el remolino sin que el cabello quede duro o artificial.

Aplica calor en la dirección opuesta al remolino

Usa el secador con un cepillo redondo o plano y dirige el flujo de aire contrariamente a la dirección del remolino. Esto ayuda a reeducar la raíz.

Usa pinzas o clips para fijar el remolino mientras se seca

Después de aplicar el producto, sujeta esta onda con un clip durante unos minutos hasta que el cabello se enfríe. Esto ayuda a fijar la nueva forma.

Corta el cabello teniendo en cuenta el remolino

Un corte bien pensado puede hacer maravillas. Evita cortar muy corto en zonas con tales ondas marcadas y considera capas estratégicas para distribuir el volumen.

Productos recomendados para los remolinos

Algunos productos capilares se han ganado la fama de ser aliados contra los remolinos. Algunos con fijación suave y buena manejabilidad son:

Big Blowout de Redken

Ideal para cabellos con volumen o remolinos rebeldes.

Aporta brillo, control suave y efecto anti-frizz.

No deja residuos ni apelmaza.

Frizz Ease Secret Weapon de John Frieda

Excelente para controlar remolinos y frizz en cabellos lisos u ondulados.

Su textura en crema permite moldear sin esfuerzo.

Styling Cream de Moroccanoil

Ideal para cabello seco o dañado.

Proporciona hidratación y suavidad, ayudando a controlar la raíz.

Paso a paso: cómo aplicar productos para controlar los remolinos

1-Lava y acondiciona tu cabello como de costumbre.

2-Seca con toalla suavemente sin frotar para evitar frizz.

3-Aplica el producto elegido (gel, crema o spray) en el cabello húmedo:

Enfócate en la zona donde se encuentra el remolino.

4- Con un cepillo redondo, seca la zona del remolino dirigiendo el aire en la dirección contraria.

5- Sujeta con un clip o pinza mientras el cabello se enfría.

Hábitos recomendables para evitar que los remolinos dominen tu peinado