Adiós a la manicura rusa: llega la manicura brasileña que ya triunfa entre las españolas

Encontramos diversos tipos de manicura a cuál más espectacular. Porque el mundo del diseño de uñas revoluciona y cada vez tenemos esta zona de nuestro cuerpo más cuidada. Un claro ejemplo de esta novedad es la manicura brasileña, que debe aplicarse siempre de mano de profesionales, y que triunfa en España. Según la web de productos y servicios cosméticos y de belleza Zeaspa, la manicura brasileña es un nuevo tratamiento que hidrata manos y uñas en profundidad. Hidrata las manos y las uñas, hace que estén fuertes, sanas y bien cuidadas. al no utilizar agua, ni recipientes de manicura tradicional se impide la contaminación por hongos o bacterias. Veamos en qué consiste, sus beneficios y en qué lugares podemos ir a que nos la practiquen.

Este tratamiento es ideal tanto para mujeres como para hombres. Los guantes que se usan en esta manicura se encuentran rellenos de la emulsión cargada de nutrientes, entre los que encontramos la queratina y el ácido hialurónico que aportaran a las manos y pies el aspecto saludable y joven que buscamos además de potenciar el crecimiento de nuestras uñas. En el Centro de estética y belleza Bella Brasil, además de poder hacerte estas uñas, explican los pasos a seguir para que te quede mucho más. La manicura brasileña se realiza en seco, de tal forma que la persona que se la está haciendo no tiene que sumergir las manos como en otro tipo de manicuras para tratar las cutículas. Se utilizan una especie de guantes que contienen una serie de activos que permiten que las cutículas se ablanden sin tener que mojarlas. Estos activos también nutren las uñas y favorecen su crecimiento.

Pasos para realizar una manicura brasileña

A modo general, podemos decir que se trata de un tipo de manicura, que comienza con una limpieza de uñas, un posterior cortado y limado y luego, se tratan las cutículas. De esta forma la uña no sufre ningún tipo de daño.

Una vez realizado este proceso, se realiza un masaje hidratante con crema de maracuyá. Esta crema tiene propiedades calmantes y se encarga de favorecer la elasticidad de la piel.

Finalmente se aplica una base para el fortalecimiento de las uñas y para aplicar el esmalte del color que se prefiera.

El tiempo en el que dura una sesión de este tipo de manicura es de unos 30 minutos y hasta las más atrevidas se la pueden realizar en casa, ya que no es difícil encontrar los guantes que te en tiendas especializadas. Aunque es verdad que lo mejor es ir al centro y que los profesionales puedan aplicar su técnicas y conocimientos. Nosotros podemos intentarlo pero luego no quedar bien y nuestras uñas entonces sufrir, con lo que habremos perdido el tiempo.

También en los pies

Además de la manicura brasileña de manos también puede realizarse en los pies. En esta pedicura, el principal ingrediente es la queratina, además de numerosos principios activos.

Entre sus beneficios: suaviza, nutre y regenera, aclara el tono de la piel, fortalece las uñas e hidrata las cutículas: la mejor solución para uñas quebradizas y frágiles, no usa agua: reduce al 100% el riesgo de contaminación por hongos o micosis. 100% desechable: Los calcetines son desechables: uso único.

El tratamiento es altamente hidratante y regenerante, los beneficios se notan desde la primera aplicación. Consiste en la aplicación de unos calcetines (para pedicura) que contienen principios activos emolientes (facilitan la retirada de la cutícula y de las pieles), hidratantes, regenerantes, blanqueantes, etc., entre los cuales se encuentran: árbol de té, hammamelis, calcio, keratina, alantoína, parafina líquida, urea, peeling blanqueador y protector solar FPS 10.

Otras tendencias en manicura

Uñas demure

Uñas en tonos naturales, cortas, con forma redondeada y brillantes. La manicura que luce Lily Collins en la alfombra roja durante la promoción de la temporada de Emily in Paris y la tendencia más fuerte en TikTok, han convertido en un abrir y cerrar de ojos las uñas demure en una de las tendencias más potentes de la temporada. La elegancia de lo simple, que respira la estética del lujo silencioso, bajo el trend: very demure, very mindful! es la manicura perfecta para cualquier outfit y situación. Así lo hacen saber en Vitry.

Pumpkin spice nails

Otro ejemplo son las pumpkin spice nails y resultan la mejor manicura para darle la bienvenida a esta nueva estación. Esta reciente tendencia en uñas destaca por llevar la gama característica del otoño; desde tonos anaranjados pasando por los tonos ocre hasta llegar a los clásicos marrones.

Esos colores cálidos (y neutros) que te recuerda a la bebida más otoñal de Starbucks llegan de la mano de Le Mini Macaron con el tono ‘salted caramel’ y el ‘pumpkin spice latte’.

Manicura japonesa

Es una técnica que se enfoca en el cuidado de las uñas y en la que priman los rituales que las traten y las protejan. Según Vitry, esta alternativa no solo permite descansar de los esmaltes y diseños artísticos, que a menudo pueden dañar la salud de las uñas, sino que también promueve su fortalecimiento y bienestar.