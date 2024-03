Van a triunfar esta primavera: las 5 uñas que tienes que hacerte para ir a la última

Llega la primavera con esa explosión de colores que tanto nos gusta. Y por esto, y para ir en consonancia con tu vestimenta, estas son las 5 uñas que debes hacerte. ¡Son tendencia y con ellas vas a triunfar en esta temporada!

Ten en cuenta los colores que más se llevan y las poderosas técnicas del nail art, que son realmente las que más se lucen y se ven.

Las 5 uñas que debes llevar durante primavera

Clean nails

Es lo que más se ha llevado en los Oscar 2024. Y por esto marca tendencias en esta temporada donde el sol y los días más largos acabarán siendo protagonistas.

Tanto Vitry como Le Mini Macaron realzan tal tendencia. Hablamos de una estética minimalista que da paso a una manicura discreta, elegante y muy favorecedoras que querrás replicar en cualquier momento.

¿Cómo son las ‘clean nails’? Se trata de una manicura en tonos rosados o nude semitransparentes para dar la apariencia de uñas cuidadas y limpias. Este tipo de uñas son combinables con cualquier outfit, y por esto aportan elegancia a nuestras manos. Y en general a todo nuestro look.

Por ejemplo se ha visto en la gala de los Oscar, pues actrices de la talla de Eva Longoria o Emma Stone han podido lucirla en sus manos.

Milky nails: 5 uñas que son tendencia

En el último año no hemos parado de ver múltiples tendencias (en materia de uñas) que abogan por el minimalismo en su máximo esplendor.

Al reciente coquette nails, ahora llegan las milky nails, una manicura atemporal, elegante y muy favorecedoras que querrás replicar.

Le Mini Macaron explica que se trata de una manicura en un tono blanco lechoso que da un toque de sofisticación a nuestras manos. Este tipo de uñas acoge un sinfín de versiones, desde uñas cortas pasando por uñas almendradas hasta llegar a una decoración sencilla.

Ellos, por ejemplo, cuentan con el kit de manicura semipermanente Coconut Yogurt, con el que darás la bienvenida al buen tiempo al mismo tiempo replicarás las tan famosas milky nails. Este color blanco cremoso y tan clásico realzará tu futuro bronceado y podrás combinarlo con una gran cantidad de outfits.

Arcoíris

Para esta primavera experimentarás los colores más especiales. Si te decantas por los colores arcoíris ganas. En este caso, si se trata de una técnica de nail art que debe hace un experto en belleza.

La colección y combinación de colores juntos es total. Y lo mejor que tus uñas combinan con cualquier vestido, pantalón, traje chaqueta y más que te pongas.

El glitter se mantiene

Aunque creíamos que era una tendencia más de otoño a invierno, resulta que el glitter, tanto en sombras de ojos como en polvos de cara, también se mantiene en primavera. Es mas, lo vemos en vestidos y pantalones.

Y como no, lo preferimos también en las uñas. Del dorado puedes pasar al plateado o al lila, pasando por el rosa en efecto brillos. Pues cualquier color puede tener este aspecto, y ahora en especial se llevan aquellos mucho más claros.

Tonos marinos: 5 uñas tendencia

Essie tiene claras algunas tendencias en uñas que debes tener muy presente para embellecerlas. Es el caso de los tonos marinos. Son los azules en toda su gama cromática.

Tanto el azul oscuro con matices blancos de to me from me como el azul zafiro de aruba blue, ambos de Essie, serán opciones más que suficientes para convencerte de llevar el azul en las uñas durante el resto del año.

Los colores que llevarás en primavera

Pastel

Sí siguen en tendencia porque es primavera y vas a vestirte con colores algo claros. En especial porque estás algo cansada de los grises, negros y borgoñas.

Apuesta por el verde lima, el verde menta y el azul paste. Mientras que el naranja seguirá inundando las uñas.

Aplica el color de moda Peach Fuzz

El color Pantone de este 2024 es el peach fuzz, un color melocotón sorprendente que ofrece un color claro. lo que se busca con este tono es dar calma, paz y bienestar. Es un tono melocotón suave y aterciopelado cuyo espíritu envolvente enriquece la mente, el cuerpo y el alma.

Han escogido este tono por muchas razones y especialmente porque en periodos de inestabilidad, como los que atravesamos en general, es cuando crece más la necesidad de cuidar y de tener empatía y compasión, así como de imaginar un futuro que traiga más paz. Se quiere entonces cuidar de nuestro interior y buscar momentos de calma, creatividad y conexión con otras personas en medio del ajetreo de la vida moderna.

Blanco y negro

Más bien blanco pero se combinan ambos (con el negro) para dar lugar a una serie de diseños bien distintos que mezclas con tus atuendos preferidos.

Tienes cantidad de diseños y colores para verte mucho mejor durante este temporada que llama a la puerta.