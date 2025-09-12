Adiós a la manicura francesa: éstas son las uñas que arrasan entre las mujeres con estilo y buen gusto

La manicura francesa desaparecerá esta temporada, las uñas con estilo y buen gusto llegarán de la mano de esta tendencia de lo más otoñal. Las manos son nuestra carta de presentación, nos guste o no, son una parte destacada de nuestro día a día para el que debemos estar totalmente preparados. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que abandonamos una tendencia de lo más limpia y elegante que nos ha acompañado en estos días.

Es importante disponer de una manicura que se adapte a nuestras necesidades. Cada estilo puede ser único, por lo que, quizás tocará empezar a cuidarnos un poco más de la mano de sencillos trucos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Lo que queremos en estos días que tenemos por delante es obtener un plus de alegría de la mano de una nueva etapa que podemos empezar a marcar con nuestras manos. Son tiempos de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

La manicura francesa no estará tan presente

Es casi imposible luchar contra una manicura francesa, es el símbolo por excelencia de la elegancia y el buen gusto. No es fácil conseguir una buena manicura francesa, pero siempre acabará siendo lo que nos marcará de cerca con una novedad destacada que podrá acabar afectándonos de lleno.

Este tipo de manicura puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca en todos los sentidos.

Es tiempo de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Son días de aprovechar cada uno de estos elementos de que disponemos para sacarles el máximo partido. En este caso de una manicura que deberá ser la que necesitamos.

Llega el color, si hay algo que caracteriza a esta nueva etapa es esa cierta oscuridad que llega con fuerza. Un elemento que puede acabar siendo lo que nos puede marcar muy de cerca en estos días de temporada. El otoño está a la vuelta de la esquina y empieza a ser tendencia de la mano de una serie de detalles que pueden marcar la diferencia.

Estas son las uñas que arrasarán entre las mujeres con estilo y buen gusto

El otoño es una época del año en la que volvemos a buscar ese tono intenso que marca la estación. Un punto de oscuridad que a nuestras manos les puede venir de maravilla y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará más de cerca en estos días.

Los expertos de Manicura24 nos dan una lista de los colores que más se demandan esta temporada y que debemos tener ya mismo en nuestra lista de deseos:

Marrones. Tonos que van desde el café intenso hasta el chocolate con leche. Las uñas marrones otoño son un clásico que vuelve con fuerza: aportan calidez y combinan a la perfección con looks de temporada.

Borgoña y granate. Los tonos borgoña, granate e incluso las black cherry nails se asocian con sofisticación y elegancia. Son ideales para una manicura otoñal con un toque glamour.

Verdes. Oliva, pistacho, menta y esmeralda: los verdes se consolidan como protagonistas del otoño, ¡y nos encantan! Son perfectos para uñas de colores otoñales que transmiten frescura y estilo.

Lila. Los tonos lilas y malvas aportan un matiz suave, delicado y actual a las uñas otoñales 2025, siendo perfectos para encontrar ese toque femenino sin caer en lo predecible.

Grises. Minimalistas y elegantes, los grises van desde el perla suave al más oscuro. Son una base perfecta para diseños uñas otoño más elaborados o con toques de Nail Art.

Tonalidades anochecer. Negros, amarillos mostaza y naranjas intensos recuerdan al cielo al atardecer y aportan dramatismo a tu manicura de otoño. La colección de esmaltes permanentes Studio Stories cuenta con 5 colores ideales para dar con este look tan otoñal.

Color perla, El perla le da a la manicura un acabado nacarado muy chic, que funciona igual de bien en uñas cortas de otoño como en uñas más largas.

Tonos pastel otoñales. Los tonos empolvados y pasteles suavizan cualquier manicura y quedan especialmente bien en las uñas permanentes otoño 2025.

Color coral. Este color es perfecto para realzar el bronceado post-verano. Además, aporta frescura y vitalidad a las uñas para el otoño.

Puedes elegir el tono que más te guste y ponerte manos a la obra en busca de esta manicura ideal que seguro que te quedará especialmente bien. Son tiempos de apostar claramente por este tipo de detalles que serán esenciales.