Adiós al cabello seco y apagado: el orden en el que debes usar los productos para lucir pelazo

El cuidado del cabello es una parte esencial del bienestar personal, ya que el pelo refleja salud, hábitos y autoestima. Factores como el clima, el uso de calor, los tratamientos químicos y la contaminación pueden debilitarlo fácilmente. Por eso, no basta con elegir buenos productos; la forma en que lavamos el cabello también es determinante. Elegir los productos correctos y aplicar técnicas adecuadas puede marcar la diferencia entre un cabello seco y sin vida o una melena fuerte, brillante y saludable.

En este contexto, el lavado inverso o prelavado de cabello se ha convertido en una técnica cada vez más popular dentro de las rutinas capilares modernas. La farmacéutica Helena Rodero, especializada en piel y cabello, explica en Beauty Talks de Luxmetique que la técnica del prelavado o pre-poo es «una estrategia procedente del método curly que protege la fibra capilar del impacto del agua y los tensioactivos del champú». Este método consiste en aplicar productos nutritivos en el cabello antes del uso del champú, invirtiendo el orden tradicional del lavado.

Cómo aplicar los productos para dejar de tener el cabello seco

El lavado inverso funciona creando una barrera hidratante que prepara el cabello para la limpieza, permitiendo que el cuero cabelludo se limpie sin resecar largos y puntas.

Es una técnica especialmente valorada por personas con cabello seco, dañado o rizado, aunque puede adaptarse a distintos tipos de cabello según las necesidades específicas de cada persona. Además, se integra fácilmente en la rutina semanal y no requiere conocimientos avanzados ni herramientas especiales para obtener resultados visibles y progresivos con constancia y correcta elección de productos según el tipo capilar individual propio.

¿Qué es el lavado inverso?

El lavado inverso, también conocido como prelavado de cabello o pre-poo (del inglés pre-sham´poo), es una técnica que consiste en aplicar productos nutritivos en el cabello antes de lavarlo con champú. A diferencia del método tradicional, donde primero se limpia y luego se acondiciona, el lavado inverso prepara la fibra capilar antes del proceso de limpieza.

La dermatóloga Orly Cheirif explica que es un método que «Consiste en la aplicación de sustancias emolientes o humectantes que crean una capa protectora en la cutícula capilar, reduciendo los efectos deslipidantes del surfactante en el champú».

De esta manera, se logra una limpieza efectiva del cuero cabelludo sin comprometer la hidratación de los largos y las puntas, contra el cabello seco. El prelavado es especialmente recomendado para cabellos secos, rizados, teñidos o dañados, aunque puede adaptarse a casi cualquier tipo de cabello con los productos adecuados.

Los beneficios del lavado inverso o prelavado para el cabello seco

Protege la hidratación natural del cabello

Uno de los principales beneficios de esta técnica es que evita la pérdida excesiva de aceites naturales durante el lavado. El champú, al tener agentes limpiadores, puede resecar el cabello si se usa de forma constante.

El lavado inverso crea una capa protectora que ayuda a conservar la humedad, manteniendo el cabello suave y nutrido por más tiempo. «Aporta hidratación profunda, especialmente a cabellos secos o rizados», segun Orly Cheirif.

Aporta suavidad y brillo natural

Los productos utilizados en el lavado inverso, como aceites y mascarillas nutritivas, sellan la cutícula del cabello seco. Esto permite que la luz se refleje mejor en la superficie capilar, dando como resultado un cabello más brillante, sedoso y con una apariencia saludable desde las primeras aplicaciones.

Previene el quiebre y las puntas abiertas

Esta técnica fortalece la fibra capilar, haciendo que el cabello seco sea más resistente al peinado, al cepillado y al lavado. Al mejorar la elasticidad del cabello, se reduce el quiebre y se previene la formación de puntas abiertas.

Reduce el frizz y la resequedad

Al estar previamente hidratado, el cabello se vuelve menos propenso al frizz y a la apariencia áspera. «Mantiene la cutícula sellada y suave», asegura Orly Cheirif.

Protege el cabello teñido

Este tipo de lavado es ideal para cabellos teñidos, decolorados o con tratamientos químicos, ya que reduce la pérdida de color y minimiza el daño causado por el lavado frecuente. Al mantener la hidratación, el cabello tratado se ve más saludable y el color dura más tiempo.

Fortalece el cabello a largo plazo

Con el empleo del lavado inverso, el cabello seco se vuelve progresivamente más fuerte y resistente. La nutrición previa al lavado mejora la estructura capilar, ayudando a prevenir daños futuros y favoreciendo un crecimiento más saludable.

El paso a paso para lograr un prelavado de cabello efectivo

Seleccionar el producto adecuado.

Elije aceites, mascarillas o acondicionadores según tu tipo de cabello. Helena Rodero, explica en Beauty Talks de Luxmetique que «antes de meterte en la ducha pones tu acondicionador e inmediatamente te pones a lavar la cabeza, aclaras todo y luego te vuelves a aplicar».

Aplicar de medios a puntas

Evita el cuero cabelludo, especialmente si es graso, y concéntrate en las zonas más secas.

Masajear suavemente

Asegúrate de que el producto cubra bien el cabello.

Lavar con champú

Lava el cuero cabelludo como de costumbre, sin frotar agresivamente.