Adelántate a las influencers y consigue las sandalias de Pull&Bear que serán un ‘must’ este verano

Sabemos que todavía no hemos dado la bienvenida a la primavera, así que quizá sea un poco pronto para empezar a hablar de sandalias. Pero, en su nueva colección, Pull&Bear ha lanzado unas sandalias que no van a tardar en volverse virales, así que antes de que se agoten queremos hablarte de ellas. Son unas sandalias maravillosas para los meses de sol y calor, que mezclan cuatro de las grandes tendencias del momento y que, además, están genial de precio.

Son unas sandalias planas tipo cangrejeras, un estilo que va a triunfar este 2022. Ya las hemos visto en las colecciones de las firmas de lujo, y ahora las marcas low cost también se suman a esta tendencia. Quedan de maravilla con vestidos largos o midi, con vaqueros o con todo tipo de prendas.

Una de las cosas que más nos gustan de las sandalias cangrejeras es que son cerradas, así que son estupendas para los looks de entretiempo. Días en los que no hace tanto frío como para llevar unas botas o unos zapatos cerrados, pero tampoco demasiado calor para ponernos unas sandalias abiertas.

Este 2022 los colores vivos están más de moda que nunca, y las nuevas sandalias de Pull&Bear las podemos encontrar en una gran selección de tonos: rosa, crudo, transparente, verde y naranja. Nuestros favoritos son el rosa y el naranja.

Si te animas con las sandalias cangrejeras en color rosa, hay algo que debes saber: se llevan los looks monocolor. Si no te importa arriesgar a la hora de vestir, puedes crearte tu propio look mezclando diferentes tonos de rosa.

A todo esto hay que sumar que la suela es tipo track, con 2,3 centímetros de altura. La suela track ha sido la gran protagonista del calzado de otoño e invierno, y también llega con mucha fuerza en las colecciones de primavera y verano. A nosotras nos encanta porque es muy cómoda y, además, mantiene los pies protegidos del calor del suelo.

En definitiva, estamos ante unas sandalias con un diseño fabuloso y que nos podemos poner a diario. Con unos vaqueros y una camisa blanca combinan estupendamente para ir a la oficina, y con unas bermudas y una camiseta quedan genial para ir a la playa.

Están a la venta en la tienda online de Pull&Bear por 19,99 euros desde el número 35 hasta el 41. De algunos números ya sólo quedan las últimas unidades. ¡Las sandalias cangrejeras están volando!