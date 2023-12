9 consejos para verte más joven a partir de los 40

Aunque los 40 se consideran realmente jóvenes y la vida ha cambiado, siendo actualmente los nuevos 30, hay que cuidarse mucho más. Con estos consejos para verte más joven a partir de los 40 podrás triunfar tanto en el trabajo como en tus salidas.

Ejercicio, comer bien y algunos trucos en ropa harán que te veas siempre con una edad menor a la que tienes. ¡No hay miedo a los 40!

Consejos para verte más joven a partir de los 40

Siempre ejercicio

Ha de ser una máxima porque es la manera de poder mantener el cuerpo a raya. Es decir, con menos peso, flacidez y mucho más fuerte que de costumbre. Debes establecer una rutinas para ir al gimnasio cada semana, andar, moverte y no permitir que el sedentarismo se apodere de ti.

Hidratación

A ciertas edades no solamente la piel está más apagada si no que también por dentro la circulación puede quedar algo tocada si no nos hidratamos correctamente. Aplica las cremas hidratantes una o dos veces al día y bebe suficiente agua para estabilizar tu cuerpo y nos sufrir de problemas como hipertensión y otros que no es extraño que puedan salir a ciertas edades.

Cambia de look

Un pelo diferente hará que cambies tu estilo y que puedas verte más joven. Los tintes de pelo también hacen milagros, escoge uno que pueda iluminar tu cara y no acentúe las arrugas que salen de forma inevitable por la edad.

Otras opciones es pensar en hacerte flequillo, hay muchos tipos y permite disimular las arrugas de la frente. Mientras que las extensiones de pelo permiten lograr un look siempre más juvenil. Déjate aconsejar por tu estilista.

Tratamientos faciales

Aunque es factible hacerlos antes, y más allá de usar el botox que no tiene por qué ser algo obligatorio, hay cantidad de tratamientos faciales para vernos más guapas a partir de los 40. Desde técnicas despigmentantes, a relleno de cejas o más volumen en labios, pasando por peeling, y métodos para poder iluminar el rostro y acabar así con las imperfecciones de nuestra tez porque a esta edad también se puede tener acné. Haz que estos tratamientos sean algo más regulares.

A descansar

Los 40 de ahora suelen ser épocas de cambios. Se tienen hijos, hay responsabilidades en el trabajo, uno sigue estudiando y hasta hay que cuidar de los padres. Estos cambios hacen que no se descanse correctamente. Por esto es necesario dormir al menos 7 horas diarias y dejar las pantallas a un lado para obtener un sueño reparador durante la noche.

Más vitaminas

Llegan días donde realmente estamos mucho más cansadas de lo normal. Además de dormir, es vital tomar suplementos o vitaminas que refuercen nuestro organismo y también permitan sobrellevar mejor la pre menopausia que pronto llegará.

Cuidar la salud mental

Al hilo del anterior punto, es necesario estar preparadas para esta época de tantos cambios. La salud mental debe cuidarse con trabajos, ejercicios, visitas a terapeutas y quererse más una misma. No es tan complicado.

Ropa de color

Abandona el negro o marrón más sobrio para vestirte como lo hacías antes. Hay vestidos de colores y estampados top, además de metalizados, dorados y plateados que sientan estupendamente y aportan un aire más juvenil.

Moda asimétrica

Del mismo modo que la ropa de color, existe moda asimétrica y cut out que si sienta bien entonces permite lucir palmito y no tener nada que envidiar a una chica de 25 años. Combina con faldas cortas, leggins, taconazos y no te prives de ningún look más sexy que pueda mostrar tus encantos.

Como ves, son muchas las cosas que se pueden hacer para cuidarse y sentirte más joven a partir de los 40.