Los 8 bolsos de rebajas que ya han comprado las que saben de moda

Los bolsos de rebajas son una opción que te permitirán conseguir aquello que deseas por mucho menos. Las rebajas nos permiten tener mucho más por menos. Teniendo en cuenta que estaremos ante un tipo de pieza que solo unas semanas antes costaba el doble, nos ahorramos un buen dinero. A nadie le sobra el dinero, si sacas la calculadora comprobarás lo que estás dejando de gastar durante el año si decides comprar en rebajas.

No son tiempos fáciles para nadie, en especial para aquellas familias que tienen serias dificultades para llegar a final de mes. Para hacerlo, toca hacer malabarismos que serán más sencillos de conseguir con la ayuda de un tipo de elemento que puede ser especialmente sencillo. Las rebajas nos permiten tenerlo todo sin renunciar a nada, eso sí, con la mirada puesta en los objetivos y la calculadora en mano. También es importante hacerse con un presupuesto, es decir, tener muy claro lo que vamos a gastar para que no haya problemas. Nos podemos animar comprando y eso acabaría provocando el efecto contrario, en lugar de ahorrar, estaríamos gastando de más.

Las rebajas son la oportunidad de ahorrar

Debemos tener en cuenta que estos días que tenemos por delante, podremos ahorrar una buena cantidad de dinero. Es cuestión de empezar a prepararnos para lo que está por llegar, teniendo claro el objetivo que queremos tener en mente y que puede cumplirse.

Un bolso siempre se necesita. Puedes necesitarlo para el trabajo, la universidad o para un evento, pero siempre le encontrarás una utilidad o tendrás un motivo para comprar este complemento que deberá ser tu compañero de viaje. Lo tendrás siempre disponible.

Sobre todo, si tenemos que apostar por algo seguro, no cambiaremos de talla de bolso, te gastes lo que te gastes, estará comprando algo que no hay excusas para no llevar.

Enamórate de un buen bolso. Ahora es el momento de comprar ese bolso que hasta ahora sólo has soñado. Puedes ir por el bolso caro o salir de un apuro con el barato o simplemente comprar los dos antes de que agoten. En las rebajas hay que ser rápida.

Estos son los 8 bolsos que compran las expertas en moda

El primero que debe estar ya en tu cesta de la compra es este básico de Tous, con un descuento del 40%. Ahora es el momento de comprar una carta de presentación de mujer exitosa, este bolso, es el que te dará una imagen de lo más profesional. Un buen bolso tipo capazo que se vende por 80 euros, costaba 149 euros.

Una de las marcas de moda que nos ofrece un bolso de esos que impresionan es Bimba y Lola, esta maravilla cuesta 115 euros, se vendía por 165, por lo que nos ahorramos 50 euros. Merece la pena invertir por estos bolsos para el trabajo o la universidad, son un poco más caros, pero nos durarán para siempre.

Un 50% de descuento para una bandolera que es mítica. Puedes conseguirla por un precio de 79 euros, costaba 159 euros. Por lo que, habrá llegado el momento de conseguir un tipo de pieza de esas que siempre quedan bien. Es una bandolera de edición especial de Tous que cuesta mucho menos de lo que pagaríamos por ella de temporada.

Esta bandolera la vas a tener hasta el fin de los tiempos, es de Bimba y Lola combina con todo y sin duda alguna se convertirá en el bolso todo terreno. Ideal para viajar por el mundo, ir a la universidad, a trabajar o simplemente dar un paseo por tu ciudad. Se vende por 87 euros, costaba 145 euros en temporada.

59 euros cuesta esta saca de piel de animal print de Zara. Es de la edición especial de Kate Moss, una joya de esas que se ven poco, pero que merecen la pena. Te ahorras 20 euros en su compra, motivo suficiente para esperar un poco para poder tenerla en casa.

Zara tiene un bolso que parece de lujo y se vende por 22 euros. Esta saca con cadena, es un bolso ideal para invertir en estas rebajas, si tienes poco presupuesto. Te ayudará a salir del paso, es un bolso que parece mucho más caro y es grande y práctico.

Una buena mochila para el gimnasio, la universidad o para ir a trabajar, cuesta sólo 12 euros, está disponible en un tono dorado que enamora. Otro de los básicos que nos llevamos a casa si queremos gastar poco y necesitamos comprar. Es de Hummel colaborando con Lefties, tiene varios bolsillos y un compartimento para llevar la botella de agua.

Apuesta todo al rojo, este bolso de Stradivarius es baratísimo, se vende por sólo 12 euros. Es versátil y bonito, no se puede pedir más por este precio. Sin duda alguna, toca apostar por esta marca y hacerse con él si queremos conseguir más por mucho menos.