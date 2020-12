Nos encontramos a punto de despedir un atípico 2020 para darle la bienvenida a un ansiado y esperanzador 2021. Durante estos 12 meses, en los que la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19 ha marcado la pauta de unos largos confinamientos que han cambiado por completo nuestra rutina de vida, el mundo de la moda y la belleza, como el resto de esferas que nos rodean, han experimentado un importante y lógico parón que hoy clama por llegar a su fin. Tras los pijamas, el maquillaje no make up, y la tendencia comfy, el 2021 parece venir pisando fuerte con nuevas propuestas que se convertirán en hits del nuevo despertar de la calle.

El 2021 será, y de hecho ya se están sentando las bases, el año de la vacuna y de la consiguiente ‘pérdida de miedo’ que hasta ahora nos había convertido en personas un poco más ‘aburridas’. Es momento de repasar las grandes tendencias del 2020 que se quedaron colgadas en nuestro armario o en el cajón de nuestro tocador, y que renacerán (cual Ave Fenix )en el 2021. Una gran noticia que llega para animarnos a reutilizar nuestros hits de estilo y volvernos un poco más sostenibles si cabe. Desde la redacción de moda de Look hemos recopilado 7 tendencias, incluyendo los grandes must de moda y belleza, que volverás a recuperar.

Pantalón Slouchy

Es, sin duda, el rey de la temporada y lo seguirá siendo el próximo año. Los hemos visto en todas las versiones: denim, de cuero, pata de gallo e incluso transparentes. Los pantalones de tiro alto, primos hermanos de la silueta Baggy y que se estrechan levemente en los tobillos volverán a ser los jefes en la oficina, los elegidos en las noches de fiesta y la auténtica estrella del street style. Por si esto fuera poco, lo mejor del pantalón slouchy es su versatilidad a la hora de combinar. Puedes lucirlos con una camiseta rockera o con una camisa de seda para elevar cualquier estilismo. ¡Tú eliges!.

Falda Midi

Otra de las explosiones de estilo durante el confinamiento que veremos en la calle con el inevitable complemento de la mascarilla sanitaria es la de la falda midi. El estilo boho ha teñido de flores la clásica silueta de la falda a la rodilla en un mix triunfador que seguirá dando que hablar. Además de este estampado, las versiones en satén, tartán o pata de gallo serán tu mejor aliado también en el 2021.

Amor a la blazer

Los amantes de la chaqueta americana están de enhorabuena. Es hora de rescatarla o de hacerse con la última versión de la tendencia. La blazer nos acompañará durante el invierno y las primeras semanas de la primavera. Eso sí, si estás pensando en hacerte con una nueva busca una dos tallas más que la tuya. El Slim fit para la americana pasó a la historia, eso sí en cuanto al color y el estampado siéntete libre.

Botas de combate

De la ropa pasamos al calzado recordando cuáles han sido las grandes protagonistas de parte del verano y, como no, del invierno. Sin embargo, si en la pasada temporada el cowboy era el rey, en el otoño e invierno, las botas de combate llegan pidiendo paso. Si estás son además de caña alta y con tacón de plataforma conseguirás el complemento ugly más trendy para cualquiera que sea tu look. Pantalón, falda o vestido… Sí, no es broma, y las principales marcas de la pronto-moda lo saben.

Mocasines y merceditas

El invierno será de opuestos y esta dualidad de tendencia se demostrará en nuestro zapatero. De las ‘botas Frankestein’ a los zapatos clásicos en su vertiente más masculina, si eres de mocasín o en el aire de nuestra niñez si te gustan las merceditas. El zapato plano será otro de los importantes aliados de nuestros looks y en su variante de vestir, con todo el respeto a las sneakers que también quieren quedarse.

Labios granates

Del armario al tocador. Las propuestas beauty vuelven sus ojos a lo barroco, también para los labios. Si hasta ahora el nude protegía su trono, en el 2021 los colores tierra se harán con el mando frente a los tonos fluor de otros años. El gran protagonista de nuestro maquillaje en versión lipstick será el color Burdeos o granate. Una vuelta a los noventa que no solo se hace en los revival de las series de ficción, como Sensación de vivir o El Príncipe de Bell Air, sino también en su estética.

Ojos alineados

La mirada limpia está muy bien, pero junto con el descubrimiento del trabajo desconocido de Tino Casal, llega la apariencia que el desafortunado príncipe del pop trance español acuñó en su día. El 2021 pide que delimites bien tus ojos. El eye-liner, superior e inferior en tonos oscuros te acompañarán en tu neceser diario, no solo en las salidas nocturnas.