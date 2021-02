6 errores que cometes al hacer ejercicio y que debes evitar desde ya

Si te has propuesto llevar un estilo de vida más saludable para tener mejor salud y sentirte mejor, la actividad física y la alimentación son los dos pilares básicos. Uno de los errores más frecuentes a la hora de hacer ejercicio es el de no planificar los entrenamientos. ¿Crees que realmente es efectivo ponerte de un día para otro con una clase de cardio de 60 minutos en casa o en el gimnasio? Lo cierto es que no. Estos son los errores al hacer ejercicio que debes evitar.

No confiar en un entrenador personal

Lo primero y más importante es conocer cuál es tu situación actual. Más allá del peso hay otros muchos factores que son esenciales: porcentaje de grasa corporal, porcentaje de agua corporal, IMC, masa ósea… Es decir, un análisis corporal completo. Y para ello necesitas ponerte en manos de un buen profesional. Él te monitoreará y, en función de los resultados obtenidos y los objetivos deseados, diseñará un plan de entrenamiento específico para ti.

Las clases de gimnasia que puedes encontrar en Internet son generales, así que por mucho que te empeñes quizá no consigas resultados que quieres con ellas por una razón muy sencilla: no son las adecuadas para lo que tú necesitas.

Repetir el mismo ejercicio cientos de veces

Si tu objetivo, más allá de estar más sana, es el de tonificar los glúteos, quizá te parezca una buena idea repetir una y otra vez la misma tabla que has encontrado en Internet. Pero puede ser contraproducente, e incluso dar lugar a sobrecargas. El entrenamiento debe girar en torno a la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. De ahí que sea tan importante contar con un buen entrenador personal para que te diseñe la rutina.

Seguir siempre la misma rutina de ejercicio

En cuanto te pongas en marcha con el deporte poco a poco irás cumpliendo nuevos objetivos, y será necesario variar el tipo de ejercicios y la intensidad de los mismos. Solo así el progreso será favorable a medio y largo plazo. El entrenador personal se encargará de renovar tu rutina de entrenamiento cada uno o dos meses.

No estirar correctamente

Por lo general, todo el mundo estira antes de entrenar. Pero la gran mayoría de personas se olvidan de hacerlo después del ejercicio. Y eso es lo que debes evitar desde ya para prevenir lesiones. Es suficiente con mantener una tensión muy leve en los músculos que has trabajado durante la sesión durante 30 segundos.

Creer que sudar es sinónimo de perder peso

Comienzas a hacer ejercicio, y a los 10 o 15 minutos has empezado a sudar muchísimo y estás agotada. «¡Qué bien! Estoy consiguiendo lo que quiero!», puedes pensar. Pero no. Cuando sudas es porque te deshidratas, no porque estés perdiendo grasa. Con la deshidratación ocurre exactamente lo mismo que si entrenas durante más tiempo del recomendado: es muy peligroso para la salud.

La botella de agua debe acompañarte durante todo el entrenamiento. A no ser que realices ejercicio de alta intensidad y durante un largo periodo de tiempo no necesitas bebidas isotónicas, así que no te obsesiones con ellas. Estas bebidas, debido a su alto contenido en azúcar, se absorben más lentamente que el agua, así que pueden causar problemas gastrointestinales.

No ponerte la ropa adecuada

Sí, sabemos que cambiarse de ropa antes y después de hacer ejercicio puede dar pereza e incluso parecer una pérdida de tiempo. Pero es necesario, aunque vivas cerca del gimnasio. Recuerda que cada minuto que pasas con la ropa sudada puesta aumenta la probabilidad de que te contagies de una enfermedad ya que cuando la ropa está empapada de sudor las bacterias se adhieren al cuerpo. Los expertos dicen que ducharse no es lo más importante después de entrenar, sino cambiar de ropa y, por supuesto, de calcetines y de calzado.

Salir del gimnasio con las mismas zapatillas de deporte con las que has entrenado tampoco es una buena idea. Durante la práctica deportiva los músculos de los pies trabajan mucho y, por lo tanto, se cansan. Así que es necesario que te pongas otro calzado.

Estos son los principales errores que debes evitar a la hora de hacer ejercicio. Y recuerda lo importante que es el descanso para recuperarte a nivel muscular y articular. Si no duermes bien por la noches después de entrenar, tus tejidos no podrán recuperarse al 100%, impidiendo que tus músculos se restablezcan. De ser así, el riesgo de lesión en el próximo entrenamiento aumenta de forma significativa.

Y, si quieres empezar a hacer ejercicio pero no sabes qué disciplina elegir, te contamos cuáles son los deportes de moda en 2021. Hay modalidades muy divertidas, como el aquabikking, una especie de spinning en el agua. ¡Toca ponerse en forma y cuidar la salud!