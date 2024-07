5 kimonos de Zara para ir a la playa con estilo por muy poco dinero

Para el verano, cuando empiece a hacer más frío, largo, algo más corto… es la prenda que más estilo nos ofrece. Y Zara tiene ahora una nueva colección de kimonos que te va a encantar. Sólo debes escoger el que te guste más. te damos a conocer 5 kimonos de Zara que son los más y elevarán tu look allá donde vayas. Es una prenda fetiche y versátil que debes tener en tu armario si todavía no la has descubierto.

Por suerte, Zara cuenta con diversos de ellos. Recordemos que un kimono es una prenda algo ancha que no solemos poner encima de un top, pantalones, faldas o directamente del traje de baño. Ahora bien, hay kimonos especiales que son una prenda en sí, y parecen vestidos. Entonces revolucionará los días en los que te lo pongas por su alta versatilidad. También se confecciona en diversos tejidos y tanto lisos como estampados para que haya variedad. Te contamos qué kimonos están ahora de moda y te puedes llevar con un clic para lucir tanto en esta temporada como en meses posteriores.

Tendencia: 5 kimonos de Zara

De encaje

Es uno de los más trabajados. Tiene un diseño superior que te hará sobresalir allí donde estés. Es el kimono de encaje, largo, abierto con manga larga. Presenta el bajo con aberturas laterales.

Está confeccionado en 100% algodón y contiene al menos en 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Por tanto, hablamos de una prenda sostenible que no te puedes perder. El cultivo orgánico certificado es una fibra que se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente.

Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidamos de esta prenda

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Utilizar bolsa de lavado

Cuál es el precio de este kimono

Tiene un precio de 59,95 euros y lo tienes ahora en talla XS-S. si es la tuya no tardes porque se agotará en breve.

Satinado y estampado: 5 kimonos

Lo tenemos satinado y estampado tropical con manga larga ancha. Además destaca por su cierre cruzado con cinturón del mismo tejido.

También es una prenda sostenible que sorprende por sus materiales. Se confecciona en 100% poliéster, contiene al menos, un 66% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados del kimono

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Combina con otras prendas

Pantalón satinado estampado tropical y precio de 29,95 euros.

Falda larga lavada en color rosa. Precio de 17,95 euros.

Sujetador mini abalorios joyas en color negro. El precio que tiene este sujetador es de 25,95 euros.

Precio y tallas del kimono estampado

El precio es de 27,95 euros y las tallas que puedes comprar ahora y en la web son de la XS a la XL. Escoge la tuya.

Estampado con bordados: 5 kimonos

Debes tener este kimono de cuello redondo y manga larga. Es genial porque lleva detalle de bordados florales combinados a contraste. A su vez presenta un cinturón lazada en mismo tejido.

Materiales y cuidados

Se confecciona en 100% viscosa y adornos en 100% poliéster, y contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

El precio de este kimono tan elegante es de 99,95 euros y las tallas para comprarlo van de la XS-L y M-L, de ambos quedan realmente pocas unidades.

Plisado

Otro de los kimonos más originales que tiene Zara es el abierto de manga larga. Presenta cinturón en mismo tejido ajustable con lazadas y el detalle de tejido plisado.

En este caso también es sostenible por sus materiales: 100% poliéster y contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS.

Con qué lo combinas

Pantalón ancho plisado en dorado y precio de 25,95 euros.

Sandalia tira tacón metalizado que tiene un precio de 29,95 euros.

Pendientes flor relieve que en la web de Zara tiene un precio de 15,95 euros.

Este kimono tiene un precio de 35,95 euros en diferentes tallas.

Cuerpo kimono en dos colores

Puedes elegir también este cuerpo de escote pico y manga corta ancha con detalle de acabados con puntilla y entredoses.

Lo tienes en color blanco o negro. El precio que pagarás por él es de 25,95 euros en diferentes tallas.