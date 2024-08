3 chaquetas de punto de Zara por las que estamos deseando que llegue el frío

Algunas están esperando a que llegue el frío para estrenar ya los trajes de esta época. Aunque quedan todavía días de verano, es posible que de golpe tengas ya más frío y vas a necesitar estas 3 chaquetas de punto de Zara que son lo más. porque las puedes combinar con todo aquello que quieras y además te las pones tanto para una fiesta como si vas a la oficina. Lisas o de distintos colores, el punto siempre es un material elegante que permite atrevimiento según temporada. Te mostramos algunas de estas chaquetas para que elijas ya aquellas que te gustan más.

Los hay de manga larga y mango corta también porque este material no conoce épocas ni modas y se ha llevado siempre. Clonando algunos de los diseños más especiales de las pasarelas, en Zara tienes variedad y estas chaquetas de punto serán las que vas a necesitar para que los próximos meses vayas con estilo y en tendencia donde sea. Se compran tanto en la web de Zara como si quieres ir directa a la tienda. Lo más cómodo es comprar desde la web para que no te tengas de mover de tu lugar de vacaciones y así tienes la prenda. Quizás te la puedas ya poner en cuanto refresca. Ves trazando tus looks para estos meses que vienen sean en fiestas, en el trabajo o con una salida cuando vas a quedar con tus amigas.

3 chaquetas de punto de Zara

De punto liso y manga corta: chaquetas de punto

Encontramos esta chaqueta con cuello redondo y manga corta. Tiene acabados en rib y se cierra prácticamente a partir de manera frontal con botones forrados a tono.

Destaca por su color berenjena para combinar con pantalones blancos, faldas negras y hasta con zapatos de varios colores.

Se confecciona en 60% algodón, 30% poliamida y 10% lana. Son materiales nobles y de calidad como nos tiene acostumbrados esta tienda.

En sus cuidados, desde Zara destacan que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Guía para el cuidado de la ropa: chaquetas de punto



Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Esta chaqueta tiene un precio de 22,95 euros y la tienes en variedad de tallas, que van desde la S a la XL, encuentra tu talla.

Chaqueta punto botones dorados

Si te apetece un estilo diferente, entonces te apasionará la chaqueta de cuello redondo y manga larga. Lleva diversos detalles como son los falsos bolsillos de vivo delanteros. Con el cierre frontal con botones dorados con relieve.

Es tal su elegancia que parecen las chaquetas insignias de Chanel y se combinan con pantalones en negro y faldas en blanco.

Se confecciona en 100% poliéster y debes saber cuáles son sus cuidados para que la tengas como nueva:

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Combinaciones posibles

Bermuda larga zw collection en color negro ideal para la chaqueta. Su precio es de 29,95 euros.

Gafas de sol ovaladas carey con precio de 39,95 euros.

Pantalón mini flare en tres colores diferentes. Su precio es de 19,95 euros.

Falda mini punto lentejuelas de precio 29,95 euros.

El precio que tiene esta chaqueta de punto es de 35,95 euros en diversas tallas como son de la S a la XL. Solo debes elegir la que te vaya mejor.

Rosa chicle

Chaqueta confeccionada en 100% lana. Presenta cuello redondo y manga larga. Y tiene los acabados en rib. Se cierra de manera frontal con botones. Es de color rosa chicle y por esto lo debemos tener para combinar y llevar en muchas ocasiones.

Esta chaqueta se confecciona en 100% lana y lleva al menos 100% lana certificada RWS a destacar que esta lana, desde Zara colaboran con organizaciones especializadas que supervisan las prácticas de bienestar animal desde la granja hasta la fibra, de acuerdo con Responsible Wool Standard (RWS).

Cómo podemos cuidar esta chaqueta

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Secar en superficie plana

El precio que tiene esta chaqueta es de 39,95 euros y la puedes tener según diversas tallas como son la S, M, L y XL. Ya la tienes en la web de Zara y en sus diversas tiendas físicas, no te puedes perder esta prenda que dará que hablar.