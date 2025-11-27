A las 21:00 horas voy a comprar en Zara estas 8 prendas básicas: los mejores descuentos que habrá por el Black Friday

Dentro del universo de Zara, algunas prendas se convierten año tras año en candidatas firmes a rebajas, especialmente aquellas que forman parte de la línea básica, tienen amplia disponibilidad de tallas y colores y se ofrecen como fondo de armario para todo el invierno. Son las 8 prendas básicas que me compraré en el Black Friday. Este tipo de productos suelen entrar en promoción porque permiten a las marcas ajustar stock, equilibrar colecciones o atraer compradores que, una vez en tienda, adquieren artículos de temporada.

Analizando las prendas más consistentes de la sección “básicos” de Zara este otoño-invierno, es posible identificar un grupo que destacan no solo por su precio asequible, sino también por su versatilidad, su amplia paleta de colores y su fabricación en tejidos como el algodón, la poliamida o la felpa. Además, el perfil de estos productos coincide con lo que la Comisión Europea describe como “bienes de consumo estacionales con rotación alta”, que suelen recibir rebajas para dinamizar el mercado minorista, especialmente en períodos señalados como noviembre. Con estas referencias en mente, repasamos piezas de Zara que, con gran probabilidad, podrían bajar de precio durante el Black Friday.

8 prendas básicas para el Black Friday

Jersey básico de punto liso

Entre los imprescindibles de cualquier otoño, el jersey básico de punto liso (22,95 euros) aparece como uno de los candidatos más probables a ser rebajado. Su éxito radica en su diseño sencillo: cuello redondo, manga larga con botones en el puño y una gama de colores que abarca crudo, negro, visón vigoré, azul medio, rosa empolvado y khaki oscuro.

Esta variedad facilita que el producto tenga un alto volumen de stock y, por tanto, mayor presencia en promociones. Además, los puntos lisos suelen formar parte de las categorías continuas de Zara, lo que incrementa las probabilidades de descuento para estimular ventas en masa durante noviembre.

Pantalón felpa básico recto

Por 19,95 euros, el pantalón de felpa básico recto con bajo ajustable se ha convertido en una de las prendas más buscadas del momento. Confeccionado con algodón, tiro alto, cintura elástica con cordón y bajos ajustables con stopper, es un diseño que combina comodidad con estética depurada.

Los colores —marrón, rosa, amarillo, marino y gris vigoré— lo convierten en un fondo de armario ideal. Los pantalones de felpa son habituales en las rebajas porque suelen acumular gran stock previo a Navidad y son productos de compra impulsiva durante las promociones.

Body básico de poliamida: 8 prendas básicas del Black Friday

El body básico de poliamida (15,95 euros) destaca como una de las piezas más económicas y versátiles. Con cuello redondo, manga larga y cierre con botones a presión, es un imprescindible para looks de invierno que buscan ajustar capas sin añadir volumen.

Está disponible en marrón oscuro, blanco, plomo y negro, lo que lo convierte en un básico de continuidad. Su fabricación en hilatura de mezcla de poliamida, además, indica que su coste de producción es estable, lo que aumenta las probabilidades de que Zara lo incluya en descuentos sin impacto significativo en márgenes.

Camisa básica de popelín

La camisa básica de popelín (19,95 euros) es una prenda que suele mantenerse en el catálogo de Zara durante varias temporadas. Con cuello solapa, escote pico, manga larga y cierre frontal con botones, está disponible en blanco, rayas azul y blanco y rayas rosa y blanco.

Las camisas de popelín son consideradas prendas “de continuidad”, según diversas guías de consumo del Centro Europeo del Consumidor, que señala que este tipo de productos suelen entrar en ofertas para atraer compradores hacia líneas más estacionales. En este sentido, es una candidata casi segura a descuentos.

Sudadera básica con capucha

Por 19,95 euros, la sudadera con capucha básica es uno de los productos estrella de Zara. Disponible en negro, gris vigoré, crudo, visón y beige vigoré, incluye bolsillo canguro y acabados en rib. Este tipo de sudaderas, fabricadas para un público amplio y con colores neutros, son típicas en las rebajas del Black Friday. Su gran disponibilidad de stock y su carácter atemporal favorecen su inclusión en las promociones de noviembre.

Camiseta básica de algodón: 8 prendas básicas que del Black Friday

La camiseta básica de algodón (12,95 euros) es probablemente una de las prendas con más probabilidades de entrar en rebaja. Con corte slim fit, cuello redondo, manga larga y bajo recto, está disponible en carbón, negro, blanco y fucsia. Las camisetas básicas son un clásico de los descuentos del Black Friday: funcionan como gancho comercial y tienen una alta rotación. Su bajo coste de producción facilita además rebajas más profundas.

Sudadera de felpa básica

Por último, la sudadera de felpa básica (15,95 euros) es otra firme candidata. Realizada en algodón y disponible en rosa, gris vigoré, marino y marrón, es una opción cómoda, económica y adecuada para el invierno.

JEANS Z1975 Straight tiro alto

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Pernera recta con la raya planchada en delantero y espalda. Cierre frontal con cremallera y botón. Su precio es de 29,95 euros en varias tallas.