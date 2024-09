Los 2 cortes de pelo largo con mechas que las mujeres adoran porque ocultan las arrugas

A la hora de gestionar nuestra melena, siempre debemos dejarnos aconsejar por nuestra peluquera de referencia que seguro que nos recomendará estos cortes con mechas. El corte y el color van de la mano en una melena cuidada para la que necesitamos dedicarle el tiempo y los recursos necesarios. Siendo una de las partes del cuerpo que más debemos empezar a gestionar y que seguramente debemos empezar a cuidar de una forma excepcional.

Especialmente ahora que cambiamos de estación y debemos estar cada vez más pendientes de una melena que se ha visto afectada por los efectos de un verano que nos ha afectado de forma excepcional. El sol, el calor, el cloro de la piscina o la sal del mar tienen efectos sobre nuestra melena, pero también, piel. Esconder esas arrugas que han empezado a salir de forma masiva con este elemento que quizás nos afecte de lleno, es algo que debemos empezar a controlar. Conseguiremos parecer más jóvenes si nos empezamos a cuidar lo antes posible, con la ayuda de sencillos detalles que van de la mano y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

La opinión de una peluquera experta es fundamental

Siempre hay que coger ideas, pero contrastarlas con una estilista profesional. Ella será la que nos dirá qué peinado nos puede quedar mejor, especialmente si tenemos por delante una serie de elementos que irán de la mano y que quizás no podremos poner en práctica sin la ayuda de los expertos.

Habrá llegado ese momento de afrontar un cambio de look, quizás forzoso. Nuestra melena nos ha quedado dañada por los efectos del verano y necesitamos empezar a ver ese pelo resurgir de sus cenizas, para hacerlo, nada mejor que darle un poco de vida de la mano de unas mechas y un buen corte.

Los dos elementos que deben ir juntos para conseguir aquello que necesitamos y más. Un cambio importante que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado y seguramente acabará dándonos unos resultados muy distintos a los que querremos conseguir.

Para perder años con la ayuda de un corte y color adecuado, debemos estar preparados para darlo todo con pequeños detalles que serán claves en este proceso de cambio de look que en cierta manera llega forzoso o como consecuencia del sol y el calor extremo, además de los elementos que nos rodean.

Estos son los dos cortes de pelo y las mechas que quitan años

El flequillo tiene un efecto rejuvenecedor directo. Nos va a quitar años de forma inmediata, con lo cual, debemos apostar por este elemento siempre que sea posible y nos permita conseguir aquello que deseamos en todos los sentidos. Volver a ser joven y hacerlo de la mano de un detalle que puede ser fundamental.

Además del flequillo, que podemos adaptar a la forma de nuestra cara y que seguro que nos dará más de una alegría, a medida que consigamos darle a nuestro peinado la mejor opción posible. Le daremos la vida que necesita de la mano de otro corte esencial en estos días que corren.

Es importante dar un buen corte a capas, que no deje atrás el largo que queremos mostrar, pero que siga estando presente para aportarnos eso que deseamos. Un acabado perfecto que enmarque nuestro rostro y nos quite años, algo que conseguiremos también de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos destacado.

Las mechas sirven para dar luz y volumen a una melena, pero también, nos quitarán años. Siempre y cuando estén bien hechas y nos permitan conseguir ese look juvenil que queremos. Le dará vida a un elemento que quizás hasta ahora no tendríamos en cuenta que es tan importante, pero con pequeños toques de color, conseguiremos descubrir aquello que deseamos.

Puedes apostar por el rubio, es ese clásico color que siempre quedará bien, con un fondo más oscuro y el tono rubio o más claro, podemos darle vida a cualquier melena, no importa lo mal que lo haya pasado este verano, volverá a brillar y lo hará con una luz que impresionará.

Este 2024 también se lleva el rojo, el color que más hemos visto en las pasarelas y en las calles. Si quieres arriesgarte un poco más, no lo dudes, optar por un tono rojizo que puede ser el que mejor te quede. Es una opción para quitarte años que ha sido todo un éxito.

Hazte con este cambio de look que quieres apostar y no dudes en cortar y en darle un toque de color a tu día a día. Consulta con tu peluquería de confianza y acabarás obteniendo aquello que deseas a una velocidad que quizás hasta ahora nunca habías tenido en cuenta.