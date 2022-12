¿Perdió la virginidad el príncipe Enrique con Elizabeth Hurley?

El príncipe Enrique no se va a escapar de los focos, al menos por un largo tiempo. Después de su polémica serie de Netflix en la que está desvelando el por qué se alejo de la Corona -sin dejar de lanzar dardos envenenados a la Familia Real-, ahora volverá a la palestra tras el lanzamiento de sus memorias. Bajo el título Spare, el hijo de Diana de Gales contará los detalles más desconocidos de su vida, un proyecto que verá la luz a principios de 2023 y que ya está dando mucho de qué hablar.

Dejando a un lado el Palacio de Buckingham, el duque de Sussex narrará detalles de su vida más íntima, dedicando un capítulo a cómo perdió la virginidad. Fue durante su adolescencia y, desde que se conociera que este dato saldría en sus memorias, en Reino Unido se ha comenzado a especular con la “hermosa mujer mayor” con la que habría compartido esta experiencia. Los medios de comunicación han comenzado rápidamente una investigación para dar con el nombre de la chica con la que el nieto de la Reina Isabel mantuvo sus primeras relaciones. Y parece que Elizabeth Hurley ha sido la más señalada.

Al parecer, el príncipe Enrique y la actriz tuvieron una noche de pasión, sin embargo, ella misma se ha encargado de desvelar si realmente es la mujer a la que están buscando o no. En una entrevista para The Times, la chica ha desmentido por completo los rumores de forma tajante y tomándose con el más sentido del humor: “Yo no. No soy culpable. No, absolutamente no”. Y es que, aunque la protagonista de Al diablo con el diablo es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, lo cierto es que su vinculación con el mundo del famoseo nada tiene que ver con el Palacio de Buckingham.

Tal y como ha trascendido, esta relación que han supuesto los medios de comunicación británicos se debe a que, en el pasado, la actriz era dueña de una casa en Gloucestershire, un condado ubicado al sureste de Inglaterra y en el que varios miembros de la realeza tenían propiedades, como la princesa Ana o el Rey Carlos III, por lo que no sería tan descabellado que el príncipe Enrique y Hurley hubiesen coincidido. Sin embargo, a pesar de los rumores de una historia de amor entre ellos, parece que la intérprete de Un padre por Navidad nada tiene que ver con la Corona.

La promoción de sus memorias

Cuando se encuentra en el ojo del huracán, el príncipe Enrique volverá a sentarse frente a las cámaras para ser bombardeado justo antes de que se publique su tan esperado -y polémico- libro. Se espera que el 8 de enero, dos días antes de que las memorias estén disponibles en las librerías de todo el mundo, el hijo de Lady Di conceda una entrevista en el programa 60 minutos de Mr. Cooper en la cadena de televisión CBS, tal y como ha confirmado Daily Mail. Según ha informado el medio británico, se teme que el nieto de Isabel II vuelva a apuntar hacia la Familia Real, aunque después de todo lo que ha dicho en la serie de Netflix -y lo que queda por publicar- pocas cosas más tiene que añadir.