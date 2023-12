Victoria Federica sigue los pasos de Juan Carlos I y toma una decisión antes de 2024

Victoria Federica ha seguido los pasos de Juan Carlos I y ha tomado una decisión para empezar 2024 con buen pie: celebrar la Nochevieja en Baqueira. Hace unos años, los padres del Rey Felipe viajaban allí después de disfrutar de la Nochebuena en Zarzuela y organizaban una cena familiar que ha dejado huella en Vic, como se le conoce popularmente. La influencer a retomado la tradición de su abuelo y la colaboradora Tamara Gorro insiste en que no es la primera vez.

Tamara ha desvelado que Victoria Federica ya estuvo la Nochevieja pasada en Baqueira, donde se tomó las uvas con un grupo de amigos. Algo que solía hacer la Familia Real antes de que de la coronación del Rey Felipe. Los seguidores de la hija de la infanta Elena están realmente sorprendidos, de hecho algunos medios aseguraron que iba a recibir el año junto a Juan Carlos I en Abu Dabi, donde también se encuentra a su hermano Froilán.

Juan Carlos I con Victoria Federica / GTRES

La intención de Victoria Federica es trasladarse a La Pleta para protegerse de las miradas de los curiosos, pero de un momento a otro se ha encontrado con dos problemas. En primer lugar que alguien ha filtrado el destino donde dirá adiós a 2023 y en segundo que es la ubicación preferida de muchos famosos, por eso los paparazzi frecuentan mucho la zona.

La decisión de Victoria Federica

Victoria Federica podría haber viajado junto a su madre a Emiratos Árabes para despedir el año al lado de Juan Carlos I y Froilán, pero ha decidido disfrutar de sus amigos en Baqueira, algo que solía hacer su abuelo. La Familia Real pasaba la Nochebuena en Zarzuela, igual que siguen haciendo los Reyes Felipe y Letizia, y después se marchaban a la estación de esquí.

Victoria Federica paseando / GTRES

Todavía no se sabe nada sobre el alojamiento de Victoria Federica, pero no sería de extrañar que su estancia en Baqueira resucitase una vieja polémica. En su momento Iñaki Urdangarin quiso demostrar que la Familia del Rey no utilizaba todas sus propiedades. Don Felipe, al descubrir las intenciones del antiguo duque de Palma, se trasladó hasta La Pleta para demostrar que las acusaciones no eran ciertas.

Tamara Gorro ha explicado en Y ahora Sonsoles que es la segunda vez que la prima de la princesa Leonor pasa en la nieve la última noche del año. La cuestión es que en 2022 nadie se enteró y pudo disfrutar de una celebración tranquila. Ahora tendrá que lidiar con la presión de los paparazzi.

Victoria Federica continúa la tradición de Juan Carlos I

Juan Carlos I en el cumpleaños de la infanta Elena / GTRES

La decisión que ha tomado Victoria Federica continúa con la tradición que empezaron sus abuelos durante la década de los 80. La presencia de Juan Carlos I y de doña Sofía representaba un gran atractivo para quienes deseaban practicar deportes de invierno.

Debido a esta demanda, la estación de esquí leridana decidió ceder uno de los chalets de la urbanización La Pleta a la Casa Real, para que pudieran utilizarlo cuando lo desearan. No se sabe si la influencer visitará la casa de la Familia Real, pero sí está confirmado que pasará la Nochevieja fuera de Madrid.

La última vez que el rey Felipe estuvo en La Pleta fue el pasado febrero. Acudió sin la compañía de la Reina Letizia, justo después de que Iñaki Urdangarin visitase la zona