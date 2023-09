Victoria Federica revoluciona Europa con su imagen más sexy

En España estamos más que acostumbrados a que la hija menor de la infanta Elena acapare titulares. Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en uno de los rostros habituales del panorama nacional, no solo por su vinculación con el mundo de la moda o su faceta de influencer, sino que también lo hace, a veces, por su actitud algo llamativa. Han sido varias las polémicas que a lo largo de los años ha protagonizado la sobrina de Felipe VI, sobre todo, por sus contestaciones poco afortunadas a los periodistas, aunque también es cierto que, de un tiempo a esta parte, suele mostrar su cara más amable.

Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, la hija de la duquesa de Lugo y Jaime de Marichalar destaca por su elegancia y su buena percha. La joven ha heredado el porte de su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda y, además tiene el mismo gusto por la moda que su padre. Por eso, no es extraño verla en desfiles internacionales, en París o en Milán, como recientemente.

Pasarelas en las que Victoria se codea con algunas de las celebrities más conocidas del mundo, así como con modelos y personalidades destacadas del entorno de la moda, con las que puede competir en estilo y elegancia. Precisamente por estas citas internacionales, no es extraño que la prensa europea haya reparado en la hija de la infanta Elena, no solo por su relación directa con la Familia Real.

Esta misma semana, una conocida publicación alemana ha dedicado un artículo a Victoria, en el que analiza su estilo, pero también hace un resumen detallado de los aspectos más importantes de su perfil de Instagram. Un escaparate de su faceta más pública en el que la hija de la infanta Elena muestra sus gustos y aficiones, así como, muy especialmente, su relación con la moda.

Ha sido la edición digital de la revista alemana Gala la que ha dedicado un artículo a Victoria, de la que dice que hace honor a su reputación de ‘rebelde’. La revista se centra en una de las últimas publicaciones de la hija de doña Elena, en la que posa, más sensual y atrevida que nunca, con un profundo escote en Milán. «Se podría decir que casi ninguna mujer noble en Europa se rebela con tanto encanto como Victoria Federica, de 23 años. La sobrina del Rey Felipe llena páginas en su tierra natal y es toda una estrella en los medios», recalcan en el artículo, donde aseguran que Victoria se atreve mucho más que cualquiera de sus primas, porque no está sujeta a estrictos protocolos.

El artículo analiza todos los detalles del look de la sobrina de Felipe VI, no solo su atrevido estilismo, sino también su sofisticado maquillaje. Además, sostienen que Victoria se siente cómoda con el outfit, pero también con su papel, hasta el punto de que no tiene reparos en coquetear y mirar de manera sensual a la cámara. Es más, ha conseguido la aprobación de sus seguidores, con muchos ‘likes’ y numerosos comentarios alabando su espectacular posado en la noche italiana.