La relación entre el Rey Juan Carlos y su nieta mayor, Victoria Federica, siempre ha sido muy especial. La sintonía que a lo largo de los años ha existido entre el padre de Felipe VI y los hijos de la Infanta Elena ha sido más que evidente. A diferencia del resto de sus nietos, tanto Felipe como Victoria han compartido mucho tiempo con don Juan Carlos, de hecho, han sido numerosas las veces en las que hemos visto a los dos hermanos disfrutando de planes con su abuelo, especialmente en cuestiones relacionadas con la gastronomía o la tauromaquia, una pasión que el anterior jefe del Estado heredó de su madre y que ha sabido transmitir a su hija mayor y a los hijos de esta.

A pesar de que no se ha tenido constancia de que ni Felipe ni Victoria hayan visitado a su abuelo durante este tiempo que ha estado en Abu Dabi, es seguro que han mantenido contacto. Las recientes noticias sobre una posible vuelta a España -aunque sea de manera puntual- por parte de don Juan Carlos son, sin lugar a dudas, una gran alegría para sus nietos Marichalar, así como para la Infanta Elena, que es la que más le ha visitado en Emiratos.

Victoria, que se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional y que ya es toda una influencer, no ha querido ocultar lo mucho que echa de menos a su abuelo, a quien ha definido como su persona favorita. A pesar de que hasta la fecha la hija de la duquesa de Lugo ha sido bastante discreta, ahora dado que su exposición pública es cada vez mayor, no ha dudado en conceder su primera entrevista.

Ha sido a la revista Elle, donde revela algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida para la mayoría de las personas y posa como una top model, con una elegancia, estilo y sofisticación que recuerdan a su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda, madre de Jaime de Marichalar, de quien ha heredado el porte y la presencia.

La joven, que ocupa la portada de la revista y ha lucido en el reportaje diseños de importantes firmas como Chanel, ha comentado que lo primero que hace por las mañanas es «dar gracias a Dios». La hija de la duquesa de Lugo ha asegurado que uno de los mejores consejos que le han dado es que sea ella misma, y no renuncie a su esencia. Victoria, que reconoce que le gusta la llamen ‘Vic’, destaca de su personalidad su alegría y su sentido de la responsabilidad, aunque asegura que su propósito para este año es «ser más disciplinada con lo que se proponga».

Victoria, que ha comentado varias cosas que hasta la fecha no se conocían sobre ella, como su bolso favorito, su comida predilecta o su plan ideal de domingo por la tarde, ha recalcado que su madre y su abuela son las mujeres a las que más admira y considera que su entorno familiar ha jugado un papel fundamental en su vida: «Todos los valores que poseo son el resultado de lo que me han inculcado en mi casa desde niña. No sólo a mí, también a mi hermano, por supuesto. De ahí que una de las cosas que más valore en la vida sea pasar tiempo de calidad con ellos», ha dicho.

La joven ha querido destacar su relación con su abuelo, el Rey Juan Carlos, a quien admira profundamente: «desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo», ha comentado.

Ahora que la vuelta del padre de Felipe VI está más próxima que nunca, Victoria se muestra ilusionada: «solo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera». De hecho, no ha dudado en destacar uno de sus planes ideales junto a él: «una tarde en la plaza junto a mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido», ha sentenciado.