A pesar de ser la hermana y el cuñado de la princesa de Gales, Pippa Middleton y su marido intentan mantener un perfil discreto, lo más alejado posible de la atención mediática. La pareja se deja ver en algunas citas importantes para Kate Middleton y es un rostro habitual de la alta sociedad británica. Sin embargo, rara vez acapara titulares ya que, pese a su posición y a su privilegiada situación económica, prefiere no llamar mucho la atención. No obstante, hay ocasiones en las que la cuñada del príncipe Guillermo se convierte en noticia y no siempre por motivos positivos.

Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir debido a una decisión que Pippa Middleton y su marido, James Matthews, han tomado con respecto a su casa en la zona de West Berkshire. La pareja se trasladó a su nueva casa hace dos años e hizo varias reformas que ya en su día generaron bastante polémica, sobre todo, por el cambio de ubicación de la piscina.

Pippa Middleton con su sobrina. (Foto: Gtres).

Ahora acaba de saberse que la hermana de Kate Middleton no está dispuesta a mantener la prerrogativa que el anterior propietario permitía a los vecinos. El diseñador Terence Conran dejaba que los residentes en fincas aledañas pudieran pasear por un sendero rural que acaba justo en la finca de los Matthews. Sin embargo, tal como aseguran medios británicos, Pippa y su marido no quieren que el resto de los vecinos hagan uso de este camino.

Por este motivo han decido cerrar el camino y han colocado un cartel que hace referencia a la prohibición de acceder a la zona. Un gesto que ha generado un gran descontento entre el resto de personas que residen en la zona y que solían pasear de manera regular por ahí. Además, Pippa Middleton y su marido ni siquiera han avisado de su decisión, que ha pillado por sorpresa sus vecinos.

Pippa Middleton en Londres. (Foto: Gtres).

Vario de ellos se han pronunciado sobre el tema y han hablado con el tabloide Daily Mail, que ha recogido sus testimonios. La mayoría de los vecinos aseguran que la decisión del matrimonio está fuera de lugar, cuando durante los últimos 50 años se ha permitido el paso libremente, sin restricciones y sin que nadie se sintiera incómodo por ello. Sobre todo, porque nunca se ha tenido noticia de comportamientos inadecuados en la zona que puedan llevar a esta medida tan extrema.

No obstante, hay que tener en cuenta que el sendero rural no es stricto sensu una vía pública a la que puedan acceder las personas con normalidad, sino que pertenece a la finca de los Matthews. Hasta ahora el anterior propietario no había puesto objeción a que los vecinos lo utilizaran y precisamente por eso llama mucho la atención la actitud de Pippa Middleton. De hecho, algunos residentes en la zona entienden que el matrimonio tenga que macar los límites de su propiedad y que sea necesario poner coto a una actividad que se ha tomado como lícita las últimas décadas pero que, en realidad, no es un derecho de los vecinos.