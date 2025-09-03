Valdesoto, el pueblo lejos de San Javier protagonista del nuevo curso de Leonor

La princesa Leonor está ya centrada en la nueva etapa de su formación militar. La heredera llegó el pasado lunes a la Academia General de San Javier, donde pasará los próximos meses. No obstante, a pesar de que la prioridad de la hija mayor de los Reyes a lo largo de estas semanas es su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio, esto no significa que vaya a estar al margen de la agenda institucional.

La presencia de la princesa en actos oficiales es cada vez mayor, aunque todavía no tiene una agenda propia y completa como tal. Esto se espera que ocurra cuando finalice sus estudios y se incorpore a la actividad institucional de manera total. Para eso quedan aún algunos años.

La princesa Leonor en San Javier. (Foto: Gtres)

Sin embargo, hay algunas citas que están marcadas en el calendario precisamente por la presencia asegurada de Leonor. Entre ellas, la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias o los de la Fundación Princesa de Gerona, de los que es presidenta de honor. Los de Gerona tuvieron lugar antes del parón del verano y ahora todas las miradas están puestas en Oviedo.

A lo largo de los últimos meses se han ido conociendo los nombres de los ganadores en las diferentes categorías de los galardones, pero justo ahora se ha confirmado el del pueblo ejemplar. Un premio que ha recaído en Valdesoto.

El pueblo ejemplar de 2025

Según han confirmado desde la Fundación Princesa de Asturias, esta parroquia del concejo de Siero (Asturias) ha sido galardonada con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, un reconocimiento que otorga cada año la fundación desde 1990 a comunidades que destacan por su compromiso con la cultura, el entorno y la vida colectiva. En este caso, el jurado ha destacado su esfuerzo colectivo y asociacionismo, su capacidad de preservación del patrimonio, su trabajo para mantener las tradiciones vivas y las iniciativas vecinales que se ponen en marcha de manera recurrente.

Valdesoto llevaba 21 años presentando su candidatura sin éxito, hasta que ahora, por fin, ha conseguido ser reconocida. El premio será entregado el próximo mes de octubre por la Familia Real al concreto, en el cierre de los actos con motivo de la semana de los galardones de la Fundación Princesa de Asturias.

Leonor, una princesa estilo Top Gun

La llegada de Leonor a la Academia General del Aire no ha generado interés solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Varios medios europeos, tanto franceses como alemanes o británicos han recogido el ingreso de la heredera en el Ejército del Aire y del Espacio. La mayoría de ellos, al igual que ha ocurrido aquí, han centrado su atención en las fotografías de la hija mayor de los Reyes vestida con el mono de aviador y a los mandos del Pilatus que tendrá que aprender a pilotar los próximos meses. Una princesa a la que ya han comparado con Tom Cruise en uno de sus papeles más emblemáticos, el de Maverick.