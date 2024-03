La teoria que explica por qué Kate Middleton no lleva su anillo de casada

La fotografía de Kate Middleton junto a sus hijos en común con el príncipe Guillermo que el Palacio de Kensington compartió con motivo del Día de la madre en el Reino Unido sigue dando (y mucho) que hablar. Y ya nada tiene que ver con el uso excesivo de Photoshop y con las mil y una especulaciones acerca del estado de salud de la princesa de Gales. Hay un detalle que ha llamado la atención de los internautas más que los anteriores: Kate no lleva su alianza de casada ni la sortija de compromiso ¿Por qué?

Aunque en la imagen en cuestión resulta muy difícil distiguir totalmente los dedos de la mano derecha de Middleton, si se aprecia que la princesa no lleva su alianza de casada ni tampoco la de compromiso que, cabe recordar, tiene un enorme valor sentimental, pues fue la elegida por el entonces príncipe Carlos en su compromiso con Diana de Gales. Sobre este detalle, sea como fuere, ha hablado Martin Scurr para el medio británico Daily Mail.

El médico, experto en medicina general, ha explicado al periódico que la causa más obvia se debería a una pérdida de peso que hace que el anillo quede grande. «No es raro que esto ocurra tras una cirugía abdominal, como a la que acaba de someterse la princesa de Gales», ha asegurado. Unas palabras a las que añade que este proceso es conocido en medicina como «catabolismo de la recuperación quirúrgica». «Puede afectar a todo el cuerpo, incluidas las manos, y puede provocar que incluso los anillos muy ajustados se vuelvan demasiado grandes», señala el doctor Scurr.

Fue a principios del pasado mes de enero cuando la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras se hizo eco de la intervención quirúrgica de Kate Middleton. Una de la que, no obstante, no han trascendido demasiados detalles, y de ahí que las teorias acerca de su estado de salud y evolución sean infinitas. Mientras quienes hay quienes han especulado con la posibilidad de que la esposa del príncipe Guillermo sufra algún trastorno relacionado con la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o similar, otros lo han hecho con un cáncer de ovarios; pero no ha habido en ningún caso confirmación por parte de fuentes oficiales.

Kate Middleton en un acto oficial

En un largo comunicado, Palacio detalló un día después de la operación lo sucedido con la natural de Chapel Row. «Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa», rezaba el escrito.

La ‘otra’ polémica imagen de Kate Middleton en el coche

Al margen de la anterior fotografía, Kate Middleton se ha dejó ver en la tarde de ayer saliendo junto al príncipe Guillermo, en coche, de su residencia en Windsor. Lo hizo, eso sí, de perfil y con el pelo aparentemente recogido. Según confirmó una fuente del Palacio de Kensington, el príncipe de Gales se dirigía a un servicio religioso en la londinense abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth, la celebración anual de la Mancomunidad de Naciones celebrada el segundo lunes de marzo; mientras que Catalina se encaminaba a una cita privada cuyo detalles, por el momento, no han trascendido.

La Casa Real británica, cabe recordar, en este sentido, ya confirmó que la Catalina no asistiría al primero de los actos debido a su recuperación postoperatoria.