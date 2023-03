«Podemos confirmar que se ha solicitado al duque y la duquesa de Sussex que abandonen su residencia en Frogmore Cottage». Con esta escueta frase, un portavoz de Archewell ha dado por buenas las informaciones que apuntan a que el príncipe Enrique y Meghan Markle tendrán que desalojar la que hasta ahora ha sido su casa en el Reino Unido, Frogmore Cottage. Este miércoles, varios medios británicos publicaban que el Rey Carlos había pedido a la pareja que iniciara la salida de la casa y que fue después de la publicación del libro biográfico del duque de Sussex cuando se les informó, aunque no haya trascendido hasta ahora.

Una drástica decisión por parte del monarca, con la que quiere dar carpetazo a todas las polémicas relacionadas con su hijo menor, sobre todo, tras sus recientes declaraciones, y que deja claro que, a pesar de que no se esperan reacciones oficiales, la relación entre padre e hijo está completamente rota. El propio Carlos III, antes de que se publicara el libro, ya dejó entrever en su primer discurso como Rey que le deseaba lo mejor a Enrique y a Meghan mientras continuaban con su vida lejos del Reino Unido. Ahora ya no tienen ningún lugar fijo en el que alojarse en caso de querer volver.

Y es que Frogmore Cottage, más allá de haber sido un ‘regalo’ -entendido como una cesión, porque nunca se puso a nombre de la pareja la propiedad-, también era el único lugar en el que, tras la polémica por el tema de la protección policial, la pareja podía sentirse segura, dado que se encuentra en un entorno protegido, en el recinto de Windsor. Allí no necesitan más protección policial, porque ya cuentan con la que se encarga de velar por el perímetro de la zona.

Aunque por ahora desde el Palacio de Buckingham no han confirmado la información, Enrique y Meghan se han apresurado a llevar la delantera al monarca, al recurrir a un portavoz de Archewell para dar por buenos los rumores. Una nueva realidad que hace pensar que la presencia de la pareja en Londres para la Coronación del Rey Carlos es cada vez más difícil dado que, aunque el desalojo no se ha concretado aún, no se sabe si tendrá que hacerse antes de esta fecha, por lo que la pareja no tendría un lugar propio para quedarse en esos días.

Según apuntan algunas fuentes, mientras que el entorno más directo de Carlos III, esto es, los príncipes de Gales, la Reina Camila y otros miembros de la Familia Real apoyan la decisión del monarca, hay un sector de los Windsor que se encuentra un poco sorprendido por este cambio, sobre todo, las princesas Beatriz y Eugenia. Un cambio que, indirectamente afecta a su padre, el duque de York, ya que, al parecer, se le ha ofrecido a él Frogmore Cottage, tras conocerse que se le va a retirar la asignación que recibía hasta ahora. El Rey quiere que a partir de su Coronación la monarquía esté renovada y deje atrás las polémicas de su hijo y su hermano menor, pero le ha prometido al príncipe Andrés que no le va a dejar sin hogar.

Aunque los duques de Sussex no han hablado directamente todavía, se les ha visto saliendo a cenar en una zona conocida de Los Ángeles, apenas unas horas antes de que se hiciera pública la decisión del Rey. Eso sí, en ese momento, los dos eran plenamente conscientes de que debían dar carpetazo definitivo al último resquicio de su vida en el Reino Unido. La gran pregunta es, ¿por qué sobre esto Enrique ha guardado silencio en todas sus apariciones públicas hasta ahora? ¿Se pronunciará en los próximos días o es que hay cosas de las que prefiere no hablar?.