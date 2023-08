La desgarradora confesión de Sarah Ferguson: «la mastectomía me ha ayudado a dejar de compararme con Diana»

Sarah Ferguson vuelve a hablar alto y claro de uno de los episodios más dramáticos de su vida. Hace algunas semanas, la duquesa de York tuvo que pasar por quirófano después de que se le detectara un tumor en el pecho en una revisión rutinaria. A consecuencia de esto, la ex mujer del príncipe Andrés se sometió a una mastectomía sobre la que no duda en pronunciarse abiertamente en el podcast que protagoniza, Tea Talks.

Sarah Ferguson en un viaje a Nueva York / Gtres

La madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha hablado, entre otras cosas, de los nombres que le ha puesto a su pecho o de cómo está afrontando la recuperación. Sin embargo, esta vez, Sarah se ha pronunciado sobre una de las cuestiones que más debate ha generado desde hace décadas: su relación con Diana de Gales y las continuas comparaciones entre ambas.

Justo ahora que se cumplen 26 años de la muerte de la anterior princesa de Gales, a la que Fergie estaba muy unida, la ex mujer del príncipe Andrés ha hecho una impactante revelación sobre cómo se sentía al estar constantemente en el centro mediático, siempre a la sombra de su amiga. Tal como ha contado, la mastectomía ha sido de gran ayuda para ella para superar años de odio hacia sí misma por las comparaciones recurrentes con Lady Di.

En el último episodio de su podcast, Sarah Ferguson ha dicho que, echando la vista atrás, se ha dado cuenta de que tenía buenas piernas y que estaba bien, pero que no se gustaba a sí misma: «Creo que eso fue porque siempre me compararon con Diana y al final me lo creía todo en lugar de tener mi propio criterio», ha dicho. Sin embargo, la Duquesa asegura que, ahora, tras la intervención, ha cambiado de punto de vista y ya se gusta a sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

La vida de la ex mujer del príncipe Andrés dio un inesperado giro hace dos meses, cuando acudió a una revisión rutinaria en la que le detectaron una sombra en una mamografía. Según ella misma ha contado, tras la mamografía, se recomendó encarecidamente a la Duquesa que se hiciera una mastectomía, lo que supuso un duro golpe para ella. Sarah Ferguson informó a su círculo más íntimo de su decisión y se sometió a una intensa operación de más de ocho horas y, tras unos días ingresada, continuó con su recuperación en casa, rodeada de su familia.

Sarah Ferguson y Diana de Gales juntas. / Gtres

A pesar de que para ella conocer el diagnóstico ha supuesto un duro golpe, Sarah Ferguson ha reconocido que la intervención ha ayudado a que vea las cosas de otra manera. «En mi caso ha sido algo necesario para ganar confianza», ha dicho. La duquesa de York ha reconocido que tras la operación, su autoestima se ha transformado: «Tienes una cicatriz enorme, pero te gustas… te gustas mucho», ha reconocido la ex mujer del duque de York, que asegura que ahora se siente ella misma y tiene mucha suerte por ello.