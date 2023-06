Manuel Filiberto de Saboya, ha dado un paso atrás. El príncipe de Venecia ha informado de su deseo de renunciar a su aspiración al trono de Italia, en favor de su hija mayor. Manuel Filiberto de Saboya era, hasta ahora, el heredero directo de su padre, Víctor Manuel de Saboya, que en la actualidad tiene 86 años y es el que ostenta los derechos en una guerra contra los Aosta por un trono difícilmente recuperable. Pero esa es otra historia.

Tal como el Príncipe ha confirmado al diario The Telegraph, quiere que su hija mayor sea la que ocupe la primera línea, aunque la posibilidad de que en Italia vuelva a haber una monarquía es mucho más que remota. «Será un enorme placer dar un paso atrás y dejar que asuma ese papel, algo que estoy seguro que hará mejor que yo. No será mañana ni dentro de un año, sino cuando ella esté preparada. Es importante que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de poner en práctica ideas modernas y novedosas. Son mucho más conscientes que nosotros de los problemas a los que se enfrenta el mundo. Y es importante que no se convierta en heredera en una fase demasiado tardía de su vida», ha declarado el Príncipe, en una decisión que ha llamado mucho la atención, no solo porque pone el foco en la importancia de que no haya herederos demasiado mayores -como ha sido el caso del recién coronado Carlos III-, sino porque, además, supone un claro avance después de que hace dos años la Casa de Saboya cambiara las normas en cuanto a la sucesión y eliminara la Ley Sálica.

En aquel momento, su abuelo, además, determinó que su nieta recibiera tratamiento de alteza real y el título de princesa de Carignano y marquesa de Ivrea. Además, Vittoria es señora de la Gran Cruz y cuenta con el Gran Cordón de la Orden de los Santos Maurizio y Lazzaro.

De esta manera, ahora, Vittoria de Saboya, de 20 años, se convierte en la primera pretendiente al trono italiano con un perfil de influencer. La joven es modelo y tiene casi 80.000 seguidores en las redes sociales, aunque compagina su trabajo con sus estudios de Ciencias Políticas e Historia del Arte en una universidad de la capital británica. A pesar de que en Italia no hay monarquía y es más que poco probable que vuelva a haberla, como pretendiente al trono italiano tendrá un papel relevante en el entorno royal, es más, tendrá que ocuparse de las causas benéficas en las que colabore la familia. No obstante, en su horizonte más próximo no hay nada que tenga que ver con los derechos dinásticos, ya que es plenamente consciente de que las posibilidades de reinar son mucho más que mínimas.

La nueva heredera desarrolla su trabajo como modelo en la exclusiva agencia Karin Models, que tiene entre sus representadas figuras como Monica Bellucci, Olga Kurylenko o Anthony Delon. Es muy activa en las redes sociales y su presencia pública ha ido aumentando con el paso del tiempo. Dentro de unos años tendrá que compaginar su trabajo con las labores propias de la aspirante al trono de Italia.