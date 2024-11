El rey Carlos III celebra su cumpleaños por adelantado sin Camila

Noche de cine para el rey Carlos III el día antes de cumplir 76 años. El monarca ha disfrutado en Londres del estreno de la secuela de la película Gladiator de Ridley Scott. Una cita muy esperada a la que ha acudido en solitario, a pesar de que, en principio, estaba previsto que le acompañase su esposa. La reina Camila aún no está recuperada de una infección respiratoria y, aunque ya se la ha podido ver en un acto oficial, su agenda está condicionada por cómo se vaya encontrando.

Tan elegante como siempre, el monarca llegó al estreno vestido con un traje de color negro, camisa blanca y pajarita. Carlos III saludó a varios de los miembros del equipo de la producción, entre ellos, el director Ridley Scott y los protagonistas del filme. Se pudo ver al rey compartiendo algunas risas con Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal y Connie Nielsen. Ella es la única actriz que también participó en la primera película junto a Russell Crowe.

El rey Carlos III en un estreno en Londres. (Foto: Gtres).

La presencia del rey Carlos III en esta cita fue anunciada hace algunos días por parte del Palacio de Buckingham, antes de que la reina Camila enfermase. Hacía mucho tiempo que no veíamos al monarca en un acto de estas características, dado que los últimos meses han sido muy complicados para él. No obstante, como patrón de la organización Film and TV, Carlos III no quería perderse esta cita.

El padre del príncipe de Gales ha estado sometiéndose a un tratamiento para el cáncer y ha estado apartado de la agenda o con compromisos limitados. Poco a poco la normalidad está regresando al día a día de la monarquía, también con la próxima aparición de Kate Middleton en el concierto de villancicos en Westminster.

La reina Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Un cumpleaños especial

El jefe del Estado celebra este 14 de noviembre su 76 cumpleaños y, más allá de fiestas o eventos privados, desde el Palacio de Buckingham han confirmado que Carlos III participará en la inauguración de dos centros de gestión de recursos alimentarios para evitar desperdicios. Ambos se encuentran enmarcados en un proyecto que se puso en marcha con motivo de su coronación. El monarca presidirá una de las inauguraciones de manera presencial y otra lo hará virtualmente.

Para el rey Carlos III y para su familia se trata de un cumpleaños muy especial, ya que es el primero que celebra tras haber pasado su tratamiento para el cáncer. Un motivo de sobra para celebrar con sus seres queridos.

Las felicitaciones al rey

Desde la casa real ya han felicitado públicamente a Carlos III por su cumpleaños con un post en las redes sociales. Una publicación con una nueva imagen del monarca vestido con un traje de color azul y posando sonriente en una estancia del Palacio de Buckingham: «Le deseamos a S.M. el Rey un Feliz Cumpleaños», han escrito.

También los príncipes de Gales han felicitado a Carlos en los stories de su cuenta oficial, con una divertida fotografía del reciente viaje a Australia y a Samoa. Una imagen en la que se ve al rey con gafas de sol y un collar de flores al cuello.