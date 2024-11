El simbolismo detrás de las joyas de Kate Middleton en su reaparición

Después de varias semanas sin dejarse ver en público y tras haber anunciado el final de su tratamiento de quimioterapia preventiva, Kate Middleton ha reaparecido en un acto institucional. La princesa de Gales ha elegido las celebraciones del Día del Recuerdo para volver participar en un compromiso oficial, aunque esto no significa que vaya a retomar su agenda. El Palacio de Kensington ha sido muy claro a este respecto y ha dicho siempre que la prioridad es la salud de la esposa del príncipe Guillermo y que serán los médicos los que determinen cómo y cuándo podrá volver a la actividad con normalidad.

No obstante, aunque todavía no hay fecha para que su agenda vuelva a ser la de antes, verla en público siempre es una buena noticia, sobre todo, después de las complicaciones de este último año. Ella misma dijo en el vídeo que publicaron fuentes oficiales en septiembre que estaba deseando participar en algunos compromisos en cuanto le fuera posible. Aunque hasta ahora no ha sido así, sí que se ha dejado ver en algunas reuniones en Windsor y ha estado en permanente contacto con su equipo, para organizar su paulatina vuelta a la actividad institucional.

Los príncipes de Gales en su última aparición. (Foto: Gtres).

Una simbólica reaparición

La princesa de Gales ha elegido los actos del Día del Recuerdo para dejarse ver de nuevo en público. En ausencia de la reina Camila por una infección respiratoria, Kate Middleton no ha querido faltar al festival en el Royal Albert Hall ni tampoco a la ceremonia en el Cenotafio. En ambos actos ha estado arropada por otros miembros de la familia real y ha vestido de negro, con una o varias poppies rojas en la zona del pecho, como suele ser habitual en estos actos.

Más allá de los estilismos que ha elegido para ambos compromisos, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido las joyas que la princesa ha escogido. Piezas no demasiado llamativas y con un elemento común, las perlas, lo cual es especialmente significativo.

La princesa de Gales en el Día del Recuerdo. (Foto: Gtres).

Para la celebración en el Royal Albert Hall, la esposa del príncipe Guillermo llevó, además de su sortija de compromiso -que hacía tiempo que no le veíamos en público-, unos pendientes de perlas y diamantes y un sencillo colgante también de perlas. De la misma manera, en el acto en el Cenotafio, la princesa de Gales apostó por las perlas también.

Una elección que no resulta casual ya que las perlas llevan vinculadas con el luto entre las mujeres de la realeza británica desde la época de la reina Victoria. La monarca empezó a vestir de negro rigurosos tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, y dejó de llevar todo tipo de piedras preciosas. Solamente se ponía joyas de azabache y perlas que, durante el siglo XIX se asociaron con las lágrimas. La propia Kate Middleton llevó perlas en los funerales de Felipe de Edimburgo y de la Reina Isabel II. Por eso son piezas muy apropiadas para el Día del Recuerdo. Además, las perlas también simbolizan la resistencia y la fortaleza, dos cualidades que ha demostrado la princesa de Gales en su intensa batalla contra el cáncer.