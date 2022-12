Final de clases para la Princesa Leonor. La heredera termina este viernes, 9 de diciembre, las clases del segundo trimestre en el Atlantic College de Gales y podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones de Navidad. Aunque no se sabe si Leonor regresará a casa este mismo viernes o si lo hará a lo largo del sábado, lo que sí se sabe es que, a diferencia de la anterior ocasión, esta vez no hay ningún compromiso oficial previsto para la Princesa.

El pasado mes de octubre, nada más regresar del Reino Unido, la Princesa participó en varios actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, institución de la que es presidenta de honor. De hecho, la última vez que se la vio en público fue en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Cadavedo, del que se tuvo que ausentar antes de tiempo por una gastroenteritis, tal como confirmaron los propios Reyes.

Sin embargo, estas vacaciones tienen un carácter más privado. No hay previstos actos oficiales y, de hecho, el pasado año, no se vio a la heredera más allá de la tradicional felicitación navideña de la Familia Real, que se espera que se distribuya de cara a mediados de mes. Cabe la posibilidad de que Sus Majestades sorprendan con alguna imagen que ya ha sido tomada o que aprovechen el retorno de Leonor para hacer la fotografía que ilustre la felicitación. Para eso aún habrá que esperar.

Aún así, lo cierto es que este regreso de la Princesa es aún más enigmático si cabe. Más allá de que no se suele dar información sobre las idas y vueltas de la Princesa -al margen de lo que trasciende del calendario escolar y de su primer viaje a Gales-, los Reyes llevan con la agenda despejada desde la pasada semana. Esto no significa que Sus Majestades hayan estado sin actividad, sino que no han tenido compromisos de cara al público. De hecho, este final de año se presenta intenso para don Felipe y doña Letizia, sobre todo porque nada más regrese la Princesa de Asturias, la Reina tiene un viaje oficial a Estados Unidos, para inaugurar una nueva sede del Instituto Cervantes, tal como se confirmó hace algunas semanas.

De la que tampoco se tiene noticia es de la Infanta Sofía. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia está en estos momentos en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria en el colegio Rosales, pero por ahora no se ha hecho público si seguirá los pasos de su hermana y la veremos el próximo año viajar a Gales y empezar el Bachillerato Internacional en el mismo colegio en el que se encuentra Leonor.

Pese a que no se sabe si la Princesa participará en algún acto durante su estancia en España, se espera que, dado que las circunstancias actuales son más relajadas que el pasado año y ya no hay restricciones por la evolución del coronavirus, podamos ver a la Familia Real disfrutando de algún plan navideño en las próximas semanas, sobre todo porque Leonor tendrá que regresar a Gales antes de una de las citas más importantes de su agenda familiar: el roscón del día 6 de enero en casa de su abuelo materno.