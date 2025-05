La princesa Leonor no fue la única ausente a la ceremonia de graduación de la infanta Sofía en el Atlantic College de Gales. La hija menor de los Reyes cerró su etapa de dos años en el centro el pasado fin de semana, en un emotivo acto en el que estuvieron sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia. La ausencia de Leonor se debió a que la heredera está aún en la recta final de la primera parte de su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano, pero, a pesar de esto, la Casa del Rey compartió un emotivo vídeo en el que la princesa felicitaba a su hermana y le decía lo orgullosa que estaba de ella.

No hay trascendido por ahora más detalles de la posterior celebración, a la que los Reyes asistieron como dos padres más, al igual que el resto de los padres de los estudiantes que terminaban su etapa en Gales junto a Sofía. Eso sí, ahora es momento de disfrutar de unas semanas de descanso antes de empezar una nueva etapa de la que la Casa Real aún no ha informado. Solamente se sabe que Sofía no va a realizar formación militar como Leonor y que, probablemente, cursará parte de sus estudios universitarios en el extranjero.

La infanta Sofía recogiendo su título. (Foto: Gtres)

La ausencia de la Reina Sofía

Además de la ausencia de Leonor, otra de las personas que no estuvo en la graduación de la infanta fue su abuela paterna, la Reina Sofía. La madre del Rey Felipe VI tampoco acudió a la graduación de Leonor en Gales, pero, curiosamente, sí que ha trascendido que lo hizo a las de otros de sus nietos. Es el caso de la de Irene Urdangarin en Ginebra en junio de 2023 -poco después de la de la princesa Leonor- y también a la de Froilán en Virginia en 2017.

Vuelta a la agenda

Doña Sofía ha retomado su agenda oficial este lunes, dos días después de la graduación de su nieta, con una serie de audiencias en el Palacio de la Zarzuela. La madre del Rey Felipe VI no suele participar en muchas audiencias a lo largo del año, pero esta vez ha recibido a tres organizaciones.

La Reina Sofía en una audiencia. (Foto: Gtres)

Primero se ha reunido con una representación de la Universidad Camilo José Cela, que le ha hecho entrega de la Obra Ramón y Cajal: Biografía Oficial, presentada en el marco de la celebración del Año Cajal.

Más tarde, doña Sofía ha recibido a representantes de la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS), que le han entregado el Premio Fundos de Honor-Monte de Piedad, otorgado a la Fundación Reina Sofía. Por último, se ha reunido con miembros de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA), que se encuentra celebrando su 35 aniversario.

El look de la jornada

Para esta mañana de audiencias, doña Sofía ha apostado por un elegante estilismo compuesto por un pantalón de color oscuro, una camisa estampada y una preciosa chaqueta anudada en la cintura de color verde, con dos grandes botones en la parte superior. Un conjunto que le sentaba muy bien. Ha completado el look con varias pulseras y colgantes, como suele ser habitual, así como con unos pendientes de perlas. Doña Sofía se ha mostrado especialmente sonriente en esta jornada.

La Reina Sofía muy sonriente en una audiencia. (Foto: Gtres)

La previsión de la semana

La Reina Sofía tiene por delante una semana intensa. Además de estas tres audiencias, la madre de Felipe VI va a viajar a Galicia, donde tiene previsto participar en la inauguración del XXVIII Congreso de los Bancos de Alimentos, que se va a celebrar en Orense. La madre del Rey Felipe VI está muy comprometida con la labor de estas organizaciones, con las que colabora activamente a través de la Fundación Reina Sofía.