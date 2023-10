El detalle que la Reina Sofía le ha ‘copiado’ a su nieta, Victoria Federica

Victoria Federica de Marichalar es, a día de hoy, uno de los rostros más populares del panorama actual. La hija de la infanta Elena no solo es muy activa en las redes sociales, sino que, además, ha heredado de su padre el gusto por las grandes firmas de moda y desarrolla su faceta profesional precisamente en este entorno. No es una influencer al uso, pero sí está muy vinculada al mundo de la moda, hasta el punto de que acude a las principales citas de la industria y, además, participa en muchos eventos promocionales relacionados con este ámbito. Por este motivo, no es de extrañar que cada uno de los looks que lleva la nieta de la Reina Sofía sea analizado hasta el mínimo detalle y que, en muchas ocasiones, sea incluso inspiración para jóvenes de su generación.

Victoria en una imagen de archivo con kimono. / Gtres

Sin embargo, la influencia de Victoria de Marichalar va más allá de las personas de su edad o, al menos, esto puede deducirse de la última aparición pública de la Reina Sofía. La madre de Felipe VI siempre ha estado muy pendiente de sus nietos y disfruta mucho de su faceta de abuela, en la que se vuelca cada vez que tiene ocasión, a pesar de que todos son ya mayores.

La pasada semana, la Reina Sofía reapareció en Asturias en una de las citas más importantes de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. La madre de Felipe VI nunca falta a este compromiso y este año no iba a ser menos, sobre todo, porque ha sido la última vez que la princesa Leonor preside la entrega de los galardones siendo aún menor de edad.

La Reina Sofía con un kimono en Asturias. / Gtres

Aunque todos los focos han estado puestos primero en la heredera y después en la Reina Letizia y la infanta Sofía, la madre de Felipe VI ha dado una lección de estilo y elegancia con un look en negro, compuesto por pantalón y cuerpo, que ha combinado con un kimono en tejido brocado en tonos ocres y bronces que ha hecho pensar en su nieta Victoria Federica.

Una prenda muy de tendencia en estos momentos que no ha dejado de estar de moda en los últimos años, tanto en su versión invernal, como en verano, y con la que la Reina doña Sofía le ha dado un toque especial a su estilismo, más bohemio y desenfadado.

Victoria de Marichalar con un kimono estampado. / Gtres

La hija de la duquesa de Lugo es toda una maestra en el uso de este tipo de prendas, de hecho, guarda varias en su armario y la hemos visto a lo largo de los años lucirlas en diferentes looks, a los que el kimono siempre aporta un detalle diferente. Aunque no se sabe con exactitud quién está detrás de la elección del outfit de la Reina Sofía, su elección es todo un acierto, juvenil y favorecedora e indudablemente vinculada a una estética bohemia de la que su nieta ha sido todo un referente.