La Familia Real de Grecia ha afrontado su primera Navidad desde la muerte del rey Constantino. El hermano de la Reina Sofía fallecía a principios de enero del pasado año en Grecia, tras varios días hospitalizado. La salud del último monarca de los griegos había sido bastante delicada en sus últimos años de vida.

Este ha sido el primer año que su familia ha celebrado estas fiestas tan especiales sin él, aunque su recuerdo ha estado muy presente. Después de que hace unos días la princesa Marie Chantal compartiera a través de su perfil público la tradicional felicitación navideña de la familia, con una imagen en blanco y negro en la que aparecían ella, el príncipe Pablo y sus hijos, ahora la familia se ha reunido para celebrar la Navidad.

Según ha trascendido, la familia ha festejado esta primera Navidad sin el hermano de la Reina Sofía en compañía de la reina Ana María, junto a la que han posado los príncipes Pablo y Marie Chantal y sus hijos, así como el príncipe Nicolás. No se ha visto a los otros hijos de los reyes Constantino y Ana María, así como tampoco a sus demás nietos.

Tal como ha comentado el periodista Andreas Megos, muy cercano a la Familia Real de Grecia, en esta jornada han compartido los recuerdos y el legado del rey Constantino, y han continuado con las tradiciones familiares. En la fotografía que se ha publicado, se ve en primer plano, sentadas, a la princesa Marie Chantal y a la reina Ana María. La esposa del príncipe Pablo viste un traje de lunares en blanco y negro, mientras que la reina Ana María está muy elegante con un diseño en rosa claro en tejido satinado.

Rodeando a las dos mujeres, ya de pie, la princesa Olympia, con un discreto vestido negro, a la izquierda de su abuela y el resto de los nietos por parte de los príncipes Pablo y Marie Chantal, la mayoría de ellos, vestidos de smoking con pajarita y camisa blanca, al igual que los príncipes Pablo y Nicolás.

Una bonita reunión

Una entrañable velada en unas fechas muy especiales en la que, a primera vista, ha habido algunas ausencias. En la imagen no hay rastro de la princesa Tatiana, esposa del príncipe Nicolás, así como tampoco de la princesa Teodora y su prometido, la princesa Alexia de Grecia o el príncipe Felipe y la princesa Nina. No ha trascendido si estaban en el encuentro y no han posado para la imagen o si se encontraban pasando las fiestas en otro lugar.

La infanta Cristina y la Reina Sofía en Madrid. / Gtres

Tampoco han acudido la Reina Sofía y la princesa Irene de Grecia, que suelen pasar la Navidad en Madrid. No obstante, tanto a la madre de Felipe VI como a su tía, así como a la princesa Alexia de Grecia las vimos hace algunos días en la capital de España, en el almuerzo que se organizó con motivo del 60 cumpleaños de la infanta Elena en un restaurante del barrio de Chamartín. Una cita a la que asistieron varios miembros de la familia del Rey.