Letizia saca las botas de montaña y Felipe VI el bastón: la realeza redefine el estilo rural

Cada año, como es tradición, la Familia Real culmina los actos de los Premios Princesa de Asturias con una visita al Pueblo Ejemplar, una distinción que este 2024 recae en el encantador y remoto Sotres, un rincón mágico ubicado a 1.050 metros de altitud en el Concejo de Cabrales, en plena Reserva de la Biosfera y el majestuoso Parque Nacional de los Picos de Europa. Aislado entre montañas imponentes y con una población de apenas 108 habitantes, es un destino tan soñado como desafiante para montañeros y senderistas, que encuentran en sus senderos un punto de partida, un lugar de retorno o una meta en el camino hacia el alma de Asturias. Este día, además, Letizia estará encantada con la ocasión, ya que el evento le permite apostar por un look cómodo, perfecto para caminar sin estrés y cuidar de su pie afectado por el neuroma de Morton, una dolencia que en días de mayor protocolo la hace optar por tacones menos altos.

Este lugar no solo deslumbra con sus paisajes de ensueño y sus senderos que se adentran en la naturaleza asturiana; Sotres es también el orgulloso hogar del legendario queso Cabrales, famoso tanto por su sabor intenso como por su precio, oficialmente el más caro del planeta. Este manjar, que lleva el nombre de su tierra con todo el orgullo de Asturias, ha puesto a esta pequeña población en el mapa gourmet mundial. Y sabemos que este dato le encanta a la reina, que como buena foodie no pierde oportunidad de apreciar las joyas gastronómicas allá donde va. Sin duda, un pueblo donde la naturaleza se despliega en su forma más pura exige respeto y un buen abrigo; aquí no hay espacio para tacones, joyas brillantes ni las galas que se vieron en Oviedo hace unos días. Con el frescor de una mañana que comienza con apenas tres grados, el primer objetivo es claro: ir bien calentita.

La Familia Real luce un estilo perfectamente equilibrado entre elegancia y funcionalidad. (Foto: Gtres)