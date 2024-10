Sotres, el pueblo ejemplar, maravilla para amantes del senderismo y del queso de Cabrales

Los Premios Princesa de Asturias tienen todos los años desde 199 una cita que quizás sea para los asturianos la más emotiva: el premio al Pueblo Ejemplar. La Fundación se basa en varios criterios para otorgar dicho galardón «que sea un pueblo que destaque en la defensa de sus más nobles valores, su entorno natural o ecológico, su patrimonio histórico, cultural o artístico, o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria».

El premio lleva consigo una recompensa económica de 25 mil euros y, lo más importante, situarlo en el mapa a ojos de miles de ciudadanos que ven cada año la visita de los Reyes de España y, ahora también, de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. El hecho de que decanas de medios se desplacen cada año al lugar premiado incrementa su turismo y con ello, su economía.

Una escena auténtica de Sotres. (Foto: Gtres)

Este año el pueblo elegido es Sotres. Situado en el concejo de Cabrales, en los Picos de Europa, tiene una altura de 1050 metros. El acceso por su sinuosa carretera es la delicia para los amantes de los paisajes. De hecho es un lugar elegido por senderistas por las diversas rutas que hay y que generan también turismo y cierto grado de economía al pueblo. Tiene censados 114 catorce personas. Hasta hace dos años no había niños, hoy en día hay tan solo siete que no cuentan con colegio en el pueblo y tienen que ir cada día y volver a Arenas, a 17 kilómetros que tardan en recorrerse, dependiendo del clima, entre cuarenta minutos y una hora. Ha sido un pueblo que, hasta hace pocos años, se quedaba incomunicado cada vez que nevaba.

Desde Poncebos hasta Sotres hay 11 kilómetros no aptos para recorrer si hay prisa…y vértigo. Por una carretera tan idílica por el paisaje como sinuosa, se llega a uno de los lugares más bellos de la zona de los Picos de Europa, ya colindando con Cantabria.

Una vez arriba no nos encontramos una aldea mítica de cabañas y pastos, sino un núcleo ciertamente urbanizado, donde conviven ganaderos, aventureros y empresarios. Se observa un alto nivel de hostelería, guías de montaña, y una alta calidad de productos artesanos, auténticas joyas de la tradición, tanto en materia alimenticia (embutidos, carnes, quesos) como en objetos preciados de la artesanía popular que nace entre montañas. No faltan tampoco los elaboradores de queso de Cabrales, ya que en Sotres cuentan con un alto número de cuevas naturales para la maduración del queso, y que en no pocos casos han obtenido galardones en los certámenes oficiales de este producto.

Los Picos de Europa cercan este promontorio humano de tal manera que dentro del núcleo habitado, paseando por sus senderos y caminos vecinales, entre las casas rústicas, nos encontramos con otra ley de la gravedad, un poco más éterea, menos cierta. Pisamos tierra firme, pero a nuestro alrededor existen mil motivos para el vértigo. Si seguimos la carretera un par de kilómetros más arriba, dirección al vecino pueblo de Tresviso, nos topamos con una auténtica majada de pastores, cabañas en estado puro desde las que visionamos una maravillosa panorámica, si el día lo permite, del pueblo de Sotres y de las montañas que lo circundan. Vemos como existen caminos trazados, sendas, pequeñas cicatrices, que desde las inmediaciones de Sotres siguen camino adentrándose en los Picos de Europa.

Los habitantes de esta localidad han sabido sobreponerse a lo largo de su historia a las múltiples vicisitudes que supone la vida en un pueblo de alta montaña: desde la incomunicación durante semanas debido a las grandes nevadas que caían hace años (como en la llamada «gran nevada» de 1888 en Cabrales) a ser una de las últimas poblaciones de Asturias a las que llegó la corriente eléctrica, en 1981, más de cien años después de su invención. Uno de los logros más recientes del pueblo en cuanto a la mejora de su calidad de vida ha sido la construcción de unas viseras antialudes, que permiten circular sin peligro cuando nieva y evitan los constantes cortes de carretera en invierno.

Una de las principales características de Sotres es la sostenibilidad, en buena medida alentada por el pastoreo y relacionada con la elaboración del queso Cabrales. En la actualidad, son varios los jóvenes (algunos retornados después de experiencias profesionales y formativas fuera del pueblo) que se dedican a trabajar como pastores de vacas, cabras y ovejas, cuyo excedente de leche se utiliza para la elaboración de queso, que se cura en las cinco cuevas que permanecen aún activas. En el pueblo existen dos queserías bajo el registro de la DOP (Denominación de Origen Protegida) del queso Cabrales; una de ellas dispone, además, de un Aula del Queso Cabrales, que permite al visitante conocer la elaboración del producto y su maduración en una de las tradicionales cuevas naturales.