En medio del revuelo que se ha generado por la publicación de unas fotografías de Juan Carlos I junto a Bárbara Rey en una revista de Países Bajos, la Casa de S.M. el Rey ha continuado con los compromisos oficiales de los miembros de la Familia Real. La Reina Letizia ha viajado a Italia para participar en una cita relacionada con una de las causas más importantes de su agenda, el cáncer.

La esposa de Felipe VI se ha trasladado hasta Milán, donde se ha celebrado el acto internacional del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD) en las instalaciones del Instituto IFOM de Oncología Molecular de la ciudad italiana. Un acto que ha permitido a doña Letizia recorrer las instalaciones de este centro y conocer más a fondo la labor que se lleva a cabo allí.

La Reina Letizia en un acto en Milán. (Foto: Gtres).

Mientras la Reina Letizia viajaba a Italia, el Rey Felipe ha estado en Soria, donde ha presidido el acto de entrega del I Premio de Hispanismo Internacional Duques de Soria. Una cita en la que ha coincidido con su tía, la infanta Margarita y con su marido, Carlos Zurita.

Para ambos han sido los últimos compromisos de agenda de esta semana, marcada por la publicación de las imágenes de Juan Carlos I y la vedette, que datan del año 1994 y que no habían visto la luz hasta ahora.

A partir del viernes 27 comienzan en Atenas las celebraciones por la boda de la princesa Teodora de Grecia y Matthew Kumar, a las que los Reyes están invitados. No obstante, no se ha confirmado de manera oficial si asistirán esta vez al enlace, ya que no pudieron acudir al del príncipe Felipe por motivos de agenda. Quien sí se espera que esté en la capital griega es la Reina Sofía, que no faltó tampoco a la boda de su sobrino en 2021.

El look de la Reina Letizia

Para este compromiso oficial la Reina Letizia ha apostado por un estilismo en clave lady. Doña Letizia ha rescatado de su armario un vestido midi de manga larga y fruncida y falda fluida en color rojo de la firma italiana Salvatore Ferragamo. Todo un detalle con el país anfitrión del acto.

Ha completado el look con unos zapatos de tacón sensato en tono nude y un original bolso en estampado floral, que estrenó en un viaje a Alemania. Un complemento de la firma Furla, también italiana, y que es uno de sus accesorios más llamativos.

En cuanto a las joyas, la Reina ha llevado unos pendientes de diamantes y rubíes de la firma Aldao, además de su inseparable sortija de oro de Coreterno. Esta vez, doña Letizia ha apostado por el cabello suelto y un maquillaje suave.