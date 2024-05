La compleja vuelta del príncipe Harry a Londres: reunión con Carlos III y ‘portazo’ de Guillermo

El príncipe Harry vuelve una vez más a Londres. El hijo menor del rey Carlos III regresa a Reino Unido cuando se acaba de cumplir un año de la coronación del monarca, pero lo hace para participar en un acto relacionado con los Juegos Invictus. Una ceremonia prevista en la Catedral de San Pablo que tendrá lugar el próximo día 8 de mayo y en la que no va a estar acompañado por su esposa, Meghan Markle. Sin embargo, a pesar de que va a viajar solo al Reino Unido, Harry va a aprovechar esta visita para reunirse con su padre.

Tal como han confirmado varios medios, el duque de Sussex tiene previsto encontrarse con su padre este mismo miércoles por la noche, después de acudir al servicio religioso en la Catedral de San Pablo. Ese mismo día, en el Palacio de Buckingham se celebra la primera de las Garden Parties de la temporada, a la que es posible que acuda Carlos III. El monarca está manteniendo una actividad bastante intensa desde que hace algo más de una semana se confirmara que los facultativos habían autorizado al rey Carlos III a retomar su agenda, debido a que está respondiendo de manera muy positiva al tratamiento para el cáncer.

El príncipe Harry, durante una visita a Londres. (Foto: Gtres)

A pesar de que no hay información al respecto, todo apunta a que el encuentro entre padre e hijo se produciría el mismo día 8, pero por ahora no se sabe ni la hora, ni tampoco el lugar. Lo que sí está claro es que en este viaje, el príncipe Harry no se verá con su hermano, el príncipe de Gales, que continúa muy molesto con la actitud del duque de Sussex en los últimos años. No obstante, el propio Harry ha comentado que no cierra la puerta a una reconciliación con su hermano e incluso dijo que la enfermedad de su padre podría ser una oportunidad para acercar posturas.

El rey Carlos III, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El papel de Carlos III como padre

Aunque la distancia institucional entre el rey Carlos III y el duque de Sussex es muy grande, el monarca nunca le ha cerrado la puerta a su hijo menor, a nivel familiar. De hecho, pese a que no se tiene constancia oficial de cómo es la comunicación entre ambos, el duque de Sussex viajó a Londres a ver a su padre en cuanto se hizo público que padecía cáncer. Por eso, no resulta extraño que aproveche cualquier situación para verlo.

La posición de su hermano, el príncipe de Gales, es diferente, ya que, según fuentes cercanas a la Familia, Guillermo no está dispuesto, por ahora, a acercar posturas con el príncipe Harry y, por tanto, no habrá reunión entre ambos.

No obstante, aunque el príncipe de Gales esté cerrado a cualquier encuentro, algunas fuentes apuntan a que el rey Carlos III sí que quiere cerrar las heridas del pasado, sobre todo, porque desea disfrutar de la compañía de sus nietos, a los que apenas conoce.