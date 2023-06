Finalizó de una vez por todas la primera parte de la batalla del príncipe Enrique contra los tabloides británicos. A primera hora de la mañana aparecía en el Tribunal Superior de Londres, y en medio de una gran expectación, para testificar en la demanda contra el grupo propietario del tabloide Daily Mirror por el caso de las escuchas ilegales y ataques contra la figura de Meghan Markle.

Su comparecencia en el juzgado es histórica porque se ha convertido en el primer miembro de la familia real británica que ha testificado en una causa judicial en más de cien años. Se dice pronto, pero el duque de Sussex ha tirado abajo puertas que parecían infranqueables en una institución tan clásica y de una convicción tan fuerte como La Firma.

El príncipe Harry ha salido de los tribunales con gesto serio, algo preocupado y con una proclama a modo de encendida defensa: luchar contra «la vil e injustificada conducta de los tabloides ingleses». Asimismo, ha ha exigido que se depuren responsabilidades por el daño causado a lo largo de su vida y la del centenar de denunciantes que le acompañan en la querella civil contra el Grupo Mirror de Periódicos (MGN) por presunta actividad delincuente en la obtención de información personal y confidencial.

El interrogatorio efectuado por parte del magistrado que instruye la causa continuará este miércoles. No obstante, era este pasado lunes cuando comenzaban los interrogatorios a los testigos y las declaraciones el juicio contra el Mirror Group Newspapers (MGN), el editor de Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People, por supuestas escuchas telefónicas y otros comportamientos ilegales entre 1991 y 2011. Esta guerra abierta contra los medios británicos comenzó hace algunas semanas, cuando los abogados que representan al hijo menor de Carlos de Inglaterra y otros tres demandantes intentaron demostrar que la recopilación de información ilegal se llevó a cabo con el conocimiento y la aprobación de los editores y ejecutivos principales del grupo.

Entre las revelaciones que ha hecho el príncipe Harry ante las autoridades judiciales hay una muy polémica. Y es que ha mantenido creer que James Hewitt, amante de Lady Di, era su padre biológico. Cuando tenía 18 años escuchó por primera vez «un rumor de que mi padre biológico era James Hewitt, un hombre con el que mi madre tuvo una relación después de que yo naciera», ha dicho. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que las fechas no cuadraban y que James Hewitt no era su padre.

No lo era pero el dolor fue irreparable: «En ese momento, cuando tenía 18 años y había perdido a mi madre solo seis años antes, historias como esta me parecieron muy dañinas y muy reales. ¿Estaban dispuestos los periódicos a poner a hacer dudar al público para que pudiera ser expulsado de la Familia Real?», ha dicho en el juicio.

Cabe destacar que no se producirá un encuentro entre Enrique y su padre. No podrá ser posible puesto que el rey Carlos III se encuentra de viaje no oficial en Rumanía. El motivo que se esgrimió fue un descanso en su agitada agenda de las últimas semanas, sobre todo desde la coronación. Lo cierto es que no deja de ser curioso que coincida con la fecha en la que su hijo regresa a casa, aunque quizá él no la conciba como tal.

No es ningún secreto que la relación entre Enrique y su progenitor no pasa por un buen momento. Así se escenificó hace un mes, cuando aguantó la ceremonia de coronación a duras penas y se marchó inmediatamente para poder volver a tiempo para el cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie. No hubo una sola imagen del príncipe Enrique con su padre porque evitaron el contacto. Tampoco con su hermano, prueba de que los vínculos afectivos entre ellos están en un punto de no retorno.

Quien tampoco ha viajado a Reino Unido para arropar al príncipe Harry ha sido su esposa. Meghan Markle permaneció en Estados Unidos al cuidado de los dos hijos del matrimonio, Archie y Lilibet Diana.