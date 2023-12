La princesa Catalina recibe el apoyo de sus hijos y se consolida como Reina de la Navidad

La princesa Catalina se ha consolidado como Reina de la Navidad tras los últimos acontecimientos. El concierto de villancicos que ha organizado en la Abadía de Westminster ha sido todo un éxito y por primera vez han asistido sus tres hijos. Por tercer año consecutivo, la Familia Real británica se ha dado cita en el emblemático edificio para arropar a Catalina Middleton en uno de los momentos más importantes del año. En la pasada edición homenajearon la figura de Isabel II y en esta ocasión ha estado dedicado a todos aquellos que trabajan por los derechos de la infancia en Reino Unido.

La princesa catalina antes de empezar el concierto / GTRES

La mujer del príncipe Guillermo ha recibido el apoyo de sus hijos. Ha hecho su aparición estelar vestida con un impecable traje blanco. Esta elección ha llamado mucho la atención porque normalmente suele elegir estilismos más llamativos para esta fecha. La nueva Reina de la Navidad llegó la Abadía de Westminster a primera hora de la tarde con una sonrisa que acaparó gran parte del protagonismo. El decano del templo le estrechó la mano y ella le devolvió el gesto con una gran ilusión.

La princesa Catalina ha realizado un trabajo perfecto

Pippa Middleton con su marido / GTRES

El portavoz del Palacio de Kensington ha dado unas declaraciones para poner el valor la constancia que ha tenido la princesa Catalina. «Ha estado trabajando muy duro entre bambalinas para asegurarse de que el recital se vea como un agradecimiento a todo aquel que dedica sus esfuerzos a apoyar a los niños y las familias en nuestras comunidades», declara al respecto.

Poco después de la llegada de Catalina de Gales su hermana Pippa Middleton hizo acto de presencia acompañada de su marido James Matthews. Es decir, toda la familia se reunió para ser testigo de este acontecimiento tan mágico que ha consolidado a la futura soberana como Reina de la Navidad.

El príncipe Guillermo y sus hijos apoyan a Catalina

La princesa catalina recibe el apoyo de sus hijos / GTRES

Guillermo de Inglaterra y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, no se quisieron perder este concierto. Llegaron minutos más tarde que Pippa Middleton y sus rostros mostraban que estaban deseando disfrutar del trabajo realizado por Catalina. Es la primera vez que los tres niños acuden Together At Christmas.

En otras ediciones han participado los dos mayores, pero el benjamín nunca había tenido oportunidad de participar en el evento. La princesa de Gales les estaba esperando a la entrada de la abadía. Nada más verles les abrazó y les dio indicaciones de lo que iba a suceder.

Los reyes Carlos y Camila se ausentan en una fecha clave

Los reyes Carlos y Camila no han participado en el concierto que ha organizado Catalina Middleton. Tenían otros compromisos relacionados con la Corona y no han podido asistir. Gran parte del protagonismo se lo han llevado los hijos del príncipe Guillermo, quienes han conquistado a todos al dejar sus tarjetas navideñas en un buzón que han instalado a las puertas de la abadía. Los nietos Carlos III han disfrutado al máximo y han llamado la atención de la prensa internacional