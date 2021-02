Meghan Markle no fue la primera mujer de ascendencia africana en casarse con un príncipe, sino que Ángela de Liechtenstein le allanó el camino. Tampoco será la primera Windsor en dar a luz en Estados Unidos aunque es posible que el nacimiento del segundo ‘baby Sussex’, acapare bastante más atención que el de la niña de la que vamos a hablar.

Se trata de la hija de Lord Frederick Windsor y su esposa, Sophie Winkleman. Sophie ha sido la primera mujer miembro de la Familia Real Británica en dar a luz en Los Ángeles, donde la pareja residía en 2013, cuando nació su hija. Antes de convertirse en la esposa de Lord Windsor, Sophie era actriz, igual que Meghan, de hecho, ha participado en series tan conocidas como “Dos hombres y medio”, donde interpretó el papel de la novia de Ashton Kutcher.

Cuando nació la hija mayor de la pareja, Maud, se le otorgó la nacionalidad estadounidense, algo que también ocurrirá en el caso del segundo hijo de los duques de Sussex, aunque aún no se sepa en qué hospital tiene pensado la pareja que Meghan Markle de a luz.

Aunque Sophie y Lord Windsor se mudaron a Londres y su carrera como actriz ha quedado en suspenso, asegura que está preparada para retomarla. De hecho, insiste en que nunca ha tenido ningún conflicto con la Familia Real por ello, es más, se deshace en halagos con sus miembros: “me han acogido con los brazos abiertos, todos ellos, no he tenido ni una experiencia negativa”, aseguró en una entrevista a “The Times”. La esposa de Lord Winsdor no puede tener mejor concepto de la Familia Real, incluso aunque quisiera interpretar un papel subido de tono: “la Reina ha sido maravillosa, el príncipe Carlos ha sido maravilloso, el príncipe William ha sido el increíble conmigo. Nunca me regañarían si quisiera interpretar un papel un poco picante”, revela.

Sophie, ahora Lady Windsor, se casó con Lord Frederick Windsor, hijo de la princesa Michael de Kent, en 2009 en el Castillo de Hampton Court. En la primera etapa de su matrimonio la pareja vivía en Los Ángeles por la carrera de Sophie, motivo por el cual su hija mayor nació allí. Sin embargo, la pequeña, Isabella, ya nació en el Reino Unido.

Un bebé muy esperado

Después de que el pasado verano la propia Meghan Markle anunciase a través de un desgarrador ensayo publicado en «The New York Times» que había sufrido un aborto, hace unos días Los Sussex confirmaban que estaban esperando su segundo hijo en común. Lo hacían con una preciosa instantánea en blanco y negro tomada por el fotógrafo Misan Harriman en los jardines de su residencia, en la que no faltaban los guiños a su hijo mayor y a Diana de Gales.

Poco después del anuncio -que no se ha producido de manera oficial desde Buckingham como era de esperar-, la CBS revelaba que la pareja va a conceder una entrevista exclusiva a la presentadora Oprah Winfrey. Un cara a cara en el que hablarán de algunos de los aspectos desconocidos de su vida y que van desde su traslado a Los Ángeles, sus nuevos proyectos y su precipitada salida de la Familia Real.

Con este gesto, los Sussex han marcado un punto y aparte en las relaciones con Windsor y ahora, más que nunca, está en el aire si la pareja regresará en algún momento, ya no como miembros de «La Firma», sino simplemente como integrantes de una familia que ya no les ve de la misma manera.