La prensa internacional destaca el gesto de Letizia con una de las tiaras preferidas de la reina Ena

Siete años después de que la luciera por primera vez, la Reina Letizia ha rescatado una de las joyas más emblemáticas del joyero de los Borbones. La tiara de Cartier de la reina Victoria Eugenia. La esposa de Felipe VI deslumbró con esta diadema de platino con diamantes y perlas en la cena de gala que Sus Majestades ofrecieron en honor del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender. La diadema fue la pieza que más destacó de todo el estilismo de la Reina, que llevó un vestido con pedrería de Carolina Herrera y los pendientes de chatones.

No es la primera vez que doña Letizia luce esta diadema, aunque la Cartier no se encuentra entre sus preferidas. Tampoco entre las que más ha utilizado a lo largo de los años. De hecho, suele recurrir con más regularidad de la de las Lises, a la Rusa o a la Floral.

La Reina Letizia en una cena de Estado. (Foto: Gtres)

La estrenó en 2018 durante una visita del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y ahora la ha recuperado para la cena de gala con el mandatario alemán y su mujer. Curiosamente, tanto con el portugués como con el matrimonio germano -en especial con la primera dama-, la Reina tiene una relación muy estrecha. Quizás sea solamente fruto de la casualidad, pero ha elegido la misma diadema para las visitas a España de ambos.

La prensa destaca el detalle de Letizia

La tiara Cartier es una de las más impresionantes del joyero, pero no forma parte del lote original de joyas de pasar que detalló la reina Victoria Eugenia en un codicilo testamentario. No obstante, sí que fue una de las piezas que más usó la esposa de Alfonso XIII.

La Reina Letizia con la tiara Cartier. (Foto: Gtres)

Aunque ahora solamente tiene perlas, en origen podían colocársele esmeraldas. Sin embargo, las esmeraldas se desmontaron para que la reina las vendiera durante su exilio en Suiza, para poder costear sus gastos personales. La propia casa Cartier las adquirió y, tras la venta, la tiara recuperó las perlas originales.

Aprovechando que doña Letizia ha vuelto a lucir esta histórica diadema, un conocido portal alemán ha recordado la figura de la reina Victoria Eugenia que, por cierto, fue madrina de bautizo de Felipe VI. Tras el nacimiento del monarca, la madre de don Juan volvió a España tras años en el exilio para asistir al bautismo del actual jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela.

La reina Victoria Eugenia con la tiara con esmeraldas. (Foto: Gtres)

La reina Victoria Eugenia, nacida en el Reino Unido en 1887, era una gran apasionada de las joyas y atesoró una impresionante colección a lo largo de su vida. Algunas de ellas han acabado en manos de doña Letizia, como parte del joyero real, pero otras han llegado a manos de otras ramas de la familia o incluso se vendieron para poder asumir los costes de vida de la reina durante los años que estuvo en Suiza. Ahora la prensa alemana ha destacado el aspecto regio que aporta esta diadema a la figura de la esposa de Felipe VI.