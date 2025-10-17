Los premios Princesa de Asturias, el eje de la agenda real la próxima semana

Como cada viernes, la Casa de Su Majestad ha hecho pública la agenda oficial de los Reyes Felipe y Letizia, así como de la Reina Doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía para la próxima semana, que se desarrollará entre el lunes 20 y el sábado 25 de octubre de 2025. La actividad institucional volverá a estar protagonizada por actos de carácter empresarial, cultural y académico, así como por los eventos vinculados a los premios Princesa de Asturias, que concentrarán gran parte de la atención en Oviedo.

El lunes 20 de octubre, Su Majestad el Rey inaugurará el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Burgos, un evento de gran relevancia para el tejido empresarial del país. Durante esta jornada, el monarca dirigirá unas palabras a los asistentes, subrayando la importancia de la empresa familiar en la economía española y su papel en la creación de empleo y riqueza. Posteriormente, el Rey se desplazará a la sede central de Antolin, donde participará en la conmemoración del 75º aniversario de la compañía. Esta visita permitirá conocer de primera mano los desarrollos tecnológicos, la innovación en el sector y la contribución de la empresa al empleo y la competitividad industrial.

El Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El martes 21 de octubre, el Rey Felipe VI asistirá a la segunda edición del foro World in Progress (WIP) en Barcelona, un encuentro que reúne a líderes y expertos de distintos ámbitos para analizar el futuro económico, social y tecnológico global. En este foro, Su Majestad pronunciará un discurso en el que abordará la importancia de la colaboración internacional, la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales del desarrollo contemporáneo. El evento se desarrollará en el Palacio de Congresos de Cataluña.

El miércoles 22 de octubre, la agenda cultural estará protagonizada por la Reina Doña Sofía, quien visitará la exposición Esperanza organizada por la Fundación Las Edades del Hombre en Zamora. La actividad se desarrollará en la Iglesia de San Cipriano y en la Catedral de la ciudad, permitiendo a la Reina apreciar la riqueza del patrimonio artístico y religioso de la región, así como las iniciativas de la fundación para preservar y difundir el legado cultural español. La cobertura de medios se organizará para garantizar el acceso tanto al exterior como a determinados espacios interiores de la exposición, asegurando que se pueda documentar la visita de manera completa y respetuosa con el espacio cultural.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A partir del jueves 23 y durante todo el fin de semana, la agenda de Sus Majestades se centrará en los premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo. El jueves se celebrará el XXXIII Concierto de los Premios en el Auditorio del Palacio de Congresos Príncipe Felipe, en el que participarán los Reyes y sus hijas, la princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. El viernes se llevarán a cabo varias audiencias en el Hotel de la Reconquista, dirigidas a galardonados con los premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo, las Medallas de Asturias y los premios Princesa de Asturias. Por la tarde, tendrá lugar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, con discursos tanto de la princesa de Asturias como de Felipe VI, en el Teatro Campoamor, consolidando así la importancia de estos galardones en la promoción de la ciencia, la cultura y los valores humanísticos.

Finalmente, el sábado 25, se realizará la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a la localidad de Valdesoto, en el concejo de Siero. Durante esta actividad, la Princesa de Asturias dirigirá unas palabras a los vecinos y asistentes, destacando los valores comunitarios, el esfuerzo colectivo y la contribución de los ciudadanos al desarrollo local. Los Reyes, acompañados de sus hijas, asistirán a esta ceremonia, que refuerza la cercanía de la Corona con la sociedad asturiana y la relevancia de la acción social y cultural en el territorio.