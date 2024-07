Pepa Muñoz desvela los grandes secretos de la Familia Real en la mesa

Pepa Muñoz continúa cosechando éxitos. Además de que su restaurante, El Qüenco de Pepa, situado en la calle de Henri Dunant número 21, se ha convertido en un verdadero cónclave VIP al que numerosos rostros conocidos se desplazan para degustar sus deliciosas recetas, ahora ha publicado su primer libro, Un puchero de verdades.

La Familia Real en su restaurante

Ha sido en el marco de una entrevista donde Pepa ha confesado los gustos de la Familia Real española cuando se sienta a la mesa. «La Reina suele comer pescado a la plancha», ha indicado la chef. Asimismo, también ha comentado que doña Letizia no come postre. «Aquí no ha comido dulce. No sé si los comerá luego», ha añadido.

Pepa Muñoz posando ante el objetivo de la cámara. (Foto: Gtres)

Y es que, por todos es sabido que la esposa del Rey Felipe apuesta siempre por llevar una dieta saludable y equilibrada, algo que le ha transmitido desde siempre a sus hijas, la princesa Leonor y a la infanta Sofía, que siguen de cerca sus pasos. Además, cabe destacar que, Letizia tiene su propio huerto ecológico en el Palacio de la Zarzuela, confirmando así que es una entusiasta de la vida sana.

La Reina Letizia, en un acto oficial en Barcelona. (Foto: Gtres)

Sobre la alimentación del Rey Felipe VI también ha hablado Pepa Muñoz en unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas. «Felipe come de todo, le viene bien todo lo que tú le ofrezcas. Es tan cercano y cariñoso… yo le he servido mucho de príncipe y de Rey», ha explicado Muñoz.

La dieta de doña Sofía

Por último, Pepa Muñoz ha revelado que la Reina Emérita también ha frecuentado en varias ocasiones su local gastronómico. «Ha venido mucho también», ha asegurado. «Y no es vegetariana, como dicen, no come carne, pero come pescado. Toma poquita ración, no come mucho», ha indicado.

Doña Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

En la dieta de doña Sofía no faltan las verduras, las frutas, las legumbres, los huevos, los alimentos antiinflamatorios y el pescado. Asimismo, quedan exentos los productos procesados o edulcorados. Desde siempre la madre del Rey Felipe VI ha dado importancia a su alimentación, sobre todo, desde la muerte de su padre, Pablo de Grecia, en 1964, que murió a consecuencia de un cáncer de estómago.

Por otro lado, en los últimos meses, se ha podido saber que uno de los platos preferidos de la princesa Leonor es la hamburguesa. Sin ir más lejos, con motivo de la celebración de su mayoría de edad, ocho compañeras de la Academia General Militar de Zaragoza quisieron tener un gesto de cariño con la heredera al trono.

La princesa Leonor, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Todas ellas se desplazaron hasta la hamburguesería Panzzer Grill, un local ubicado en el antiguo café Benidorm de Zaragoza, según informó El Heraldo. El grupo se decantó por la burger Panzzer, que lleva panceta curada de Teruel y cebolla caramelizada de Fuentes. Acompañaron este plato con una botella de agua y de postre, una cookie.