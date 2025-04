El papel clave de la Reina Letizia en la graduación de la infanta Sofía

La infanta Sofía se encuentra ya en España disfrutando de unos días de descanso mientras recarga las pilas para afrontar la recta final de las clases en Gales. La hija menor de los Reyes volvió a casa el pasado viernes y estará aquí hasta el día 21, fecha en la que tiene que reincorporarse en el Atlantic College. A partir de ese momento comenzarán para ella unas semanas muy intensas, previas al cierre de su etapa en el Castillo de San Donato.

Para la hermana pequeña de la princesa Leonor han sido dos años muy intensos en los que, por primera vez, ha estado tanto tiempo lejos de casa y de su familia. Ahora llega el momento de despedirse de Gales y, al igual que el resto de los alumnos de segundo curso y que su propia hermana hace dos años, podrá disfrutar de una ceremonia de graduación a finales del mes de mayo. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrollará la graduación de Sofía van a ser muy diferentes de las que marcaron la de Leonor.

El Rey Felipe VI y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Las ausencias de la graduación de Sofía

A la espera de que la Casa del Rey ofrezca más detalles, sí que se sabe que la princesa Leonor no podrá estar con su hermana el día en el que cierre su etapa en Gales. La princesa se encuentra en estos momentos en mitad de la travesía hacia Perú y para cuando Sofía se gradúe estará saliendo de Santo Domingo con destino a Nueva York. Sin embargo, Leonor no va a ser la única ausente en la graduación de Sofía.

Aunque todavía no se conoce la agenda de los Reyes en esas fechas, se espera que el Rey Felipe VI asista a la ceremonia de toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuya victoria acaba de confirmarse. El monarca mantiene un firme compromiso con este tipo de actos, a los que lleva asistiendo desde su etapa como príncipe de Asturias.

La infanta Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Según se ha confirmado, la ceremonia tendrá lugar el próximo mes de mayo, en concreto, el día 24, por tanto, coincide con la graduación de la infanta Sofía. A pesar de la posible ausencia del Rey Felipe VI, la que no faltará es la Reina Letizia.

Los planes de la infanta Sofía

Desde la Casa de S.M. el Rey todavía no han confirmado cuál es la intención de la hija menor de los Reyes de cara al próximo curso. Hace algunos días Zarzuela anunció que la infanta Sofía no realizará por el momento formación militar como su hermana, pero no se sabe qué tipo de estudios cursará. Algunas fuentes apuntan a una carrera STEM y probablemente en una universidad fuera de España, pero esto es algo sobre lo que todavía no hay datos oficiales. Se espera que las dudas se despejen en las próximas semanas, sobre todo, porque a finales del mes de abril cumplirá 18 años.