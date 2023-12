El rey Carlos III y su familia han celebrado un año más la Navidad en la finca de Sandringham, en Norfolk, donde el monarca ha reunido a muchos de los miembros de ‘La Firma’, así como otros allegados a la Familia Real. Ha sido la primera Navidad de los Windsor desde la coronación de Carlos y Camila el pasado mes de mayo y la expectación era máxima, sobre todo, debido a que en las últimas semanas se había hablado del deseo del soberano de contar con la presencia de su hijo menor, el príncipe Enrique. Sin embargo, los duques de Sussex no han hecho acto de presencia en Sandringham.

Imagen de unidad

Más allá de las celebraciones privadas, en las que se sabe que han estado los hijos y los nietos de la reina Camila, ha sido en el tradicional servicio religioso en la iglesia de St. Mary Magdalene donde la Familia Real ha mostrado una imagen de unidad y concordia frente a las adversidades. Encabezados por el rey Carlos III y la reina Camila, los distintos miembros de la Familia Real han ido llegando al templo, con especial interés sobre los príncipes de Gales y sus tres hijos.

Los príncipes de Gales y sus hijos. / Gtres

La princesa Catalina, vestida de azul y de la mano de su hija Carlota, mientras que el príncipe Jorge, cada vez más adulto, caminaba a su lado por libre. El príncipe Guillermo sujetaba de la mano a su hijo menor, Luis, el más revoltoso de todos que, además, ha sorprendido a propios y extraños al ir junto a su prima Mia Tindall, hija de Zara Phillips, con la que tiene un vínculo muy especial.

Precisamente los príncipes de Gales han aprovechado la Navidad para compartir a través de las redes sociales una fotografía inédita de sus tres hijos en blanco y negro, correspondiente a la misma sesión de fotos de la felicitación navideña de este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Apariciones sorpresa y ausencias

Al servicio religioso han asistido, además de Carlos III, Camila y los príncipes de Gales, otros miembros de la familia. No han faltado los duques de Edimburgo, la princesa Eugenia de York, la princesa Ana con su marido, el matrimonio formado por Zara y Mike Tindall y otros. Sin embargo, si hay una presencia que ha llamado la atención ha sido la del príncipe Andrés y su ex mujer.

Los príncipes Eduardo y Andrés juntos. / Gtres

A pesar de las polémicas de los últimos años, el rey Carlos III nunca ha cerrado la puerta a su hermano menor pero, hasta ahora, nunca habíamos vuelto a ver a Sarah en un acto de estas características. Es cierto que estuvo en los funerales de la Reina Isabel, pero no asistió a la coronación, por lo que su presencia en Norfolk deja claro que Carlos le ha abierto de nuevo las puertas. Algo que ya hizo la soberana, aun cuando el príncipe Felipe nunca pudo perdonar a Fergie. No obstante, hacía tres décadas que Sarah no acudía a este acto y, como era de esperar, se ha mostrado feliz y pletórica.

Sarah Ferguson en Norfolk. / Gtres

El discurso del rey Carlos

En torno al mediodía se ha emitido el tradicional discurso navideño del monarca. Es la segunda vez que el rey Carlos III se dirige a los británicos en Navidad, tras la muerte de la Reina Isabel en septiembre de 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

En su mensaje, grabado en el Palacio de Buckingham en esta ocasión, y con la presencia de un coro escolar al final del mismo, Carlos III ha hecho hincapié en la importancia de ayudar a los que más lo necesitan y ha alabado el trabajo de aquellos que siempre apoyan a aquellos que requieren ayuda.